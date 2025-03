Segreti di famiglia anticipazioni 7 marzo: Ilgaz si scontra con Metin per Ceylin

Segreti di famiglia torna su Mediaset Infinity domani, venerdì 7 marzo, con l'ultima puntata della settimana. Dela soap turca, alla sua prima settimana di programmazione dopo la lunga pausa, vengono infatti distribuiti cinque episodi a settimana, dal lunedì al venerdì.

Cosa è successo nell'episodio precedente

Mert

Ceylin, in carcere, comincia a ricordare alcuni flash di quanto accaduto ma non riesce a mettere a fuoco il momento cruciale. Dilek, una detenuta come lei, chiede di poter riavere il suo bambino di cinque mesi, ma nessuno le risponde. Ceylin la rassicura. Più tardi sarà convocata dallo psicologo del carcere, che la convincerà a fare qualcosa per gli altri che la tenga lontana dal buio che ha dentro.

Ilgaz intanto parla con suo nonno Mert, che gli offre il suo aiuto per far uscire Ceylin di prigione, ma Ilgaz rifiuta.

Segreti di famiglia: cosa succederà nell'episodio del 7 marzo

Ceylin in cella inizia a socializzare con le altre detenute e riceve la visita della madre, che non riesce a rassegnarsi all'idea che sua figlia sia stata arrestata. La raggiunge anche Ilgaz, che ha deciso di mostrarle delle foto nella speranze che possano accendere una luce nella sua memoria annebbiata.

Ceilyn, però, riconosce dei documenti a cui Ilgaz non potrebbe mai avere accesso e si arrabbia con lui.

Anche Metin ha uno scontro con Ilgaz: non capisce perchè suo figlio si accanisca tanto nel voler dimostrare l'innocenza di una donna che, a suo parere, è ormai condannata.

Serdar intanto cerca di coinvolgere Parla nello spaccio di stupefacenti.

Segreti di famiglia tornerà con i suoi intrighi a partire da lunedì 10 marzo. Tutti gli episodi già trasmessi, compresi quelli prima della pausa, sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.