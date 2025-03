Segreti di famiglia anticipazioni 5 marzo: Ceylin ed Engin non erano soli sulla scena del crimine

Segreti di famiglia torna su Mediaset Infinity con una nuova puntata mercoledì 5 marzo, in cui Ilgaz scopre che una terza persona era presente quella notte in cui è morto Engin.

Dopo diverse settimana, la soap turca Segreti di famiglia è tornata a popolare i palinsesti di Mediaset. Solo che non l'ha fatto (o non ancora) su Canale 5, dove era stata sostituita da Endless Love, ma in streaming su Mediaset Infinity. La dizi ha ripreso il suo racconto dall'indagine sulla morte di Engin, e ora, nella puntata di mercoledì 5 marzo, Ilgaz scopre che sulla scena del crimine c'era un terza persona.

Segreti di famiglia: riassunto del 4 marzo

Ceylin viene portata in carcere, dove per ora condivide la cella con molte altre detenute. Ilgaz, all'esterno, è disposto a tutto per tirarla fuori da quella prigione, ma deve fare molta attenzione: il procuratore capo è furioso con lui e non tollererà nessuna sua ingerenza sulle indagini.

Pars suggerisce a Eren di evitare di aiutare Ilgaz a mettere le mani su verbali, rapporti o prove e riferirà lo stesso anche a Metin che, a differenza di Eren, sarà completamente d'accordo. Recatosi allo studio di Ceylin per prenderle dei vestiti, Ilgaz incontra le donne della sua famiglia e Gul cerca di affrontare il discorso matrimonio.

Ma non è il momento di discutere di queste cose, la priorità è scagionare Ceylin, anche perché, nel frattempo, Yekta sta costruendo un caso contro Ceylin, basato sul racconto di Lacin del giorno in cui Gul si è presentata in casa loro con un lenzuolo funebre. Seda rifiuta di rappresentare legalmente i Tilmen.

Anticipazioni del 5 marzo: la scoperta di Ilgaz potrebbe cambiare tutto

Segreti di famiglia. Un primo piano di Kaan Urgancıoğlu nella serie.

Ceylin è in custodia cautelare e continua a fare i conti con i suoi vuoti di memoria. Ilgaz le sta vicino il piu' possibile e cerca di stimolarla a reagire e ricordare qualcosa di quella notte.

Nel frattempo il PM, con l'aiuto di Eren, fa una scoperta che potrebbe cambiare le sorti del caso: l'impronta presente sulla giacca che Ceylin indossava in quella maledetta notte non appartiene alle scarpe ritrovate sul cadavere di Engin. Sulla scena del crimine c'era dunque anche una terza persona, che ha sferrato un calcio a Ceylin e che potrebbe avere, al contrario della sua assistita, ricordare molto bene cosa sia successo.

Mentre Lacin chiede aiuto a Seda per liberarsi del marito, Yekta fa una scoperta su Ceylim che potrebbe complicare la sua posizione: la donna era solita frequentare il poligono di tiro.