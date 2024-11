Segreti di famiglia, anticipazioni 14 novembre: Ceylin contro tutti: vuole vendicarsi di Ilgaz e Metin

Anteprima della trama di Segreti di famiglia per la puntata in onda giovedì 7 novembre alle 14:10 su Canale 5: Ceylin non accetta le scuse di Metin . La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Engin viene isolato, ma ha ancora la possibilità di comunicare con il suo avvocato, la zia Seda. Lacin, incoraggiata da Yekta, si reca dalla sorella e le propone di ereditare lo studio legale. In cambio, dovrà fermare Engin e impedirgli di vendicarsi. Cinar desidera fuggire all'estero, ma non sa come uscire dal paese, così contatta Serdar per ottenere un passaporto falso.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Le spiegazioni di Ilgaz non servono a nulla

Ceylin, devastata dalla scoperta dei segreti che le sono stati nascosti, decide di prendere una posizione drastica. Furiosa e determinata a vendicarsi di tutti, la donna non riesce a perdonare Metin, Ilgaz ed Eren per il ruolo che ciascuno ha avuto in quella che percepisce come un'enorme ingiustizia che ha avuto conseguenze devastanti per la sua famiglia.

Per Ceylin, Metin è il primo colpevole: è lui che ha incastrato suo padre, e nemmeno le sue scuse riescono a placare la rabbia che prova. La sua confessione non cancella il dolore per le sofferenze che le ha causato, e ogni parola di giustificazione sembra solo peggiorare la situazione.

Ilgaz e Ceylin sono ai ferri corti

Ilgaz tenta di spiegare il suo silenzio, rivelando a Ceylin che è stato l'amore profondo che prova per lei a impedirgli di confessare la verità. Temeva di perderla, e questo timore lo ha bloccato. Tuttavia, queste parole per Ceylin suonano vuote: per lei l'amore non può giustificare un simile tradimento.

Anche Eren prova a intervenire, cercando di farle capire le motivazioni dietro le azioni di Metin e il silenzio di Ilgaz. Le parla con sincerità, spiegando che spesso le persone sono spinte a compiere scelte difficili, ma Ceylin sembra irremovibile. Il suo desiderio di vendetta è troppo forte, e nulla di ciò che le viene detto riesce a mitigare la sua sofferenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ceylin è furiosa con Metin, per aver incastrato suo padre, e con Ilgaz, per averle nascosto la verità.