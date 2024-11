Uomini e Donne: Martina lascia lo studio per rincorrere Ciro, Tina critica Sabrina e Maria difende Prasanna

Nel terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha eliminato uno dei suoi corteggiatori. Nel Trono Classico Maria De Filippi ha preso le difese di Prasanna che era stata attaccata sia da Tina Cipollari che da Alessio Pili Stella, il cavaliere con cui è uscita e con cui ha stabilito solo una connessione mentale.

La tronista corre alla stazione per fermare Ciro

La puntata di oggi inizia con Martina De Ioannon. Ieri, Ciro Solimeno aveva lasciato lo studio perché la tronista non l'aveva portato in esterna. Avendo due uscite a disposizione, Martina aveva scelto di andare fuori con Gianmarco e Mattia. Quest'ultimo è ora al centro dello studio, e Martina decide di eliminarlo dalla sua corte. Lui le chiede spiegazioni, non per rimanere a tutti i costi, ma per capire cosa non abbia funzionato tra loro. Maria De Filippi è convinta che il corteggiatore si fosse davvero affezionato alla tronista e non fosse in cerca di visibilità.

Al momento, Gianmarco è l'unico corteggiatore rimasto per Martina. La conduttrice le chiede se lui sia la sua scelta, e si diverte a punzecchiarla, sicura che la tronista chiederà a Ciro di tornare. Lo spazio dedicato al Trono Classico prosegue con Francesca Sorrentino, che al momento si sta concentrando su due corteggiatori: Paolo e Francesco.

Sabrina sarebbe ancora innamorata di Gabriele

Il primo, durante l'esterna, si è mostrato piuttosto pesante e tra i due ci sono stati alcuni screzi. L'esterna con Francesco, al contrario, risulta molto più gradevole e leggera, come nota anche Tina Cipollari. Nel frattempo, Maria informa Martina che la redazione ha chiesto a Ciro di scendere dal treno, per darle l'opportunità di raggiungerlo e chiarirsi. Poco dopo, infatti, la tronista lascia lo studio per andare dal corteggiatore napoletano.

Trono Over

Alessio Pili Stella e Prasanna sono i protagonisti del nuovo segmento. La dama insiste nella sua ipotesi, espressa nelle puntate precedenti: tra loro c'è una connessione mentale, ma niente di più. Il cavaliere, appoggiato da Tina Cipollari, è convinto che la dama stia mentendo e che fuori ci sia qualcuno che frequenta, motivo per cui non vuole esporsi davanti alle telecamere.

Maria De Filippi, però, prende le difese di Prasanna, anche perché, secondo lei, Alessio cerca di far passare il messaggio che tra loro ci sia stato un rapporto intimo, invitandolo a fare un po' di autocritica e cercare di capire dove ha sbagliato. Il Trono Over prosegue con Sabrina e Francesco. Tina vuole sapere se i due abbiano avuto un rapporto fisico, ma sia il cavaliere che la dama confermano di non essere ancora arrivati a quel livello di intimità.

Uomini e Donne: Tina e Gemma tornano a scontrarsi come una volta, mentre Ciro Solimeno abbandona lo studio

L'opinionista è convinta che Sabrina stia usando il cavaliere per provocare una reazione di gelosia da parte di Gabriele, del quale sarebbe ancora innamorata. Subito dopo è il turno di Margherita e William. La dama è molto perplessa su questa frequentazione. Tina sostiene che Margherita sia ancora innamorata di Mario Cusitore.