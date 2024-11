Segreti di famiglia, anticipazioni 13 novembre: Engin isolato ma pericoloso, Lacin fa una proposta a Seda

Anticipazioni della trama di Segreti di famiglia per la puntata in onda mercoledì 13 novembre alle 14:10 su Canale 5: Engin si allea con la zia Seda. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata acquistata in oltre 100 paesi, tra cui l'Italia. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Eren, minacciato da Engin, si sfoga con Ilgaz per trovare una soluzione. Non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, cioè che lui è il vero padre. Nel frattempo anche Ilgaz deve gestire l'ultimatum di Engin: convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutto a Ceylin.

Il Pubblico Ministero deve prendere una decisione tra la donna che ama e suo padre. Ma Ilgaz, ormai innamorato, non ha dubbi sulla scelta da fare. Così confessa la verità a Ceylin, la quale poi affronterà Metin. Ceylin è addolorata, se il padre non fosse finito in galera forse la sorella sarebbe ancora viva.

Lacin Gökmen fa una proposta a sua sorella

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Cinar chiede a Serdar un passaporto falso

Engin, isolato a causa delle sue azioni, non è però completamente privo di risorse. Nonostante la sua situazione, ha ancora la possibilità di comunicare con il suo avvocato, la zia Seda, che rimane la sua unica connessione con il mondo esterno. Questo legame tra i due potrebbe rivelarsi cruciale per i suoi piani futuri.

Nel frattempo, Lacin, fortemente incoraggiata da Yekta, si reca da sua sorella Seda. con una proposta che potrebbe cambiare la sua vita: ereditare lo studio legale di famiglia. Tuttavia, c'è una condizione molto chiara: per poter accettare, Lacin dovrà fermare Engin e impedirgli di vendicarsi, magari mettendo in atto un piano per distruggere le sue possibilità di fuggire.

Beautiful anticipazioni 13 novembre, Hope e Thomas: cresce la complicità in attesa del grande lancio

Nel frattempo, Cinar, nipote di Mert, e fratello minore di Ilga vorrebbe fuggire all'estero, ma non sa come uscire dal paese. Disperato e pronto a tutto pur di scappare, si rivolge a Serdar per ottenere un passaporto falso che gli possa permettere di passare i controlli alla frontiera senza problemi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cinar vuole scappare di nascosto e lasciare il paese.