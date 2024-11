Beautiful anticipazioni 13 novembre, Hope e Thomas: cresce la complicità in attesa del grande lancio

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 13 novembre alle 13:45, nella trama di domani Thomas esalta il discorso preparato da Hope. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Sistemata la famiglia, Liam cerca di prenotare un volo per Roma. Trovare un posto su un aereo di linea si rivela però un'impresa più complicata del previsto. Brooke e Ridge passeggiano per Roma, incantati dalla Città Eterna. Brooke Logan continua a ripetere a Ridge quanto desideri che si rimettano insieme

La donna lo esorta ancora una volta a lasciarsi andare all'amore che li lega da sempre. Ma Ridge ribadisce di essere ormai stanco per tutte le difficoltà che hanno incontrato stando insieme e di non credere più che siano destinati a ritrovarsi, pur riconoscendo con malinconia che il suo amore per lei non si esaurirà mai.

Carter, Steffy, Hope, e Thomas in una scena girata a Roma

Anticipazioni di Beautiful: L'entusiasmo e l'ansia del team Forrester prima dell'evento

Nella tranquillità della loro suite d'albergo romano, Hope e Thomas si concentrano sugli ultimi preparativi per l'evento che anticipa il lancio internazionale della linea "Hope for the Future". Mentre rivedono insieme il discorso di apertura che Hope ha scritto per la conferenza stampa, il giovane Forrester non riesce a trattenere i suoi complimenti.

Thomas ammira la capacità comunicativa e l'entusiasmo contagioso di Hope e la incoraggia a dare il meglio di sé, certo che riuscirà a conquistare l'intera platea e a proiettare la collezione verso il successo. Nel mezzo di questo momento di complicità professionale, Steffy e Carter si uniscono a loro.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello: il comunicato della produzione

L'avvocato illustra orgoglioso i dettagli finali dell'evento, enfatizzando l'importanza di ogni aspetto per l'immagine internazionale della Forrester Creations. Il gruppo è travolto da un'atmosfera di felicità e speranza, pur consapevole che anche il minimo imprevisto potrebbe compromettere i risultati tanto attesi. La tensione rimane palpabile, ma è superata dalla determinazione di tutti a rendere l'evento un successo indimenticabile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope e Thomas riflettono sul successo di "Hope for the Future" che li ha portati in Italia.