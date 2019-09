See: il trailer della serie con Jason Momoa prodotta per Apple TV+

Jason Momoa è il protagonista della nuova serie See, in arrivo sulla piattaforma di streaming Apple TV+.

See, di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale, sarà una delle prime serie create per la piattaforma di streaming Apple TV+ e ha come protagonista l'attore Jason Momoa.

Nel trailer si racconta come tra alcuni secoli l'umanità abbia perso il dono della vista, forse per volontà degli dei, e dopo molti anni il potere di vedere sembra essere tornato sulla Terra grazie alla nascita di alcuni bambini. I protagonisti si ritrovano così alle prese con la necessità di proteggerli da chi vuole ucciderli, introducendo un mondo spettacolare e le tante sequenze d'azione create per il progetto targato Apple TV+.

La serie See, scritta da Steven Knight e diretta da Francis Lawrence, racconta la storia di Baba Voss, personaggio affidato all'attore Jason Momoa, che aiuta a far nascere due gemelli e scopre insieme alla sua tribù che i neonati hanno il dono della vista, decidendo di proteggerli.

Nel cast ci sono anche Alfre Woodard, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Nesta Cooper, e Hera Hilmar.