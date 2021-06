See: Jason Momoa e Dave Bautista pronti a combattere nel trailer della stagione 2

Apple TV+ ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di See, che introduce il personaggio di Edo Voss (Dave Bautista), il fratello di Baba Voss (Jason Momoa), in quello che appare come uno scontro tra titani. Mentre la seconda stagione si prepara ad allietare i fan, See ha già avuto il rinnovo per la terza stagione.

Il trailer mostra la rivalità tra Edo e Baba, che culmina nell'incontro dei due su un ponte deserto. Riprendendo da dove si era interrotta la prima stagione, Baba è determinato a salvare sua figlia, Haniwa (Nesta Cooper), che ha la capacità di vedere. Nel primo sguardo alla nuova stagione intravediamo anche il mondo che i nuovi episodi esploreranno, dai paesaggi innevati alle grandi città.

In aggiunta a Dave Bautista, la seconda stagione di See vede l'arrivo di Olivia Cheng, Eden Epstein, David Hewlett, Hoon Lee, Tom Mison e Tamara Tunie. See è stata creata da Stephen Knight.

Qui trovate la recensione della prima stagione di See. La seconda stagione di See debutterà su Apple Tv+ il 27 agosto.

