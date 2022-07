Secret Wars: per i fratelli Russo i film dedicati alla saga Marvel sono "un'impresa grandiosa"

Interrogati sul possibile ritorno in Marvel per occuparsi di un ipotetico franchise sulle Secret Wars, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno definitivo il progetto "un'impresa grandiosa" per Marvel.

"Diciamo la stessa cosa", ha osservato Joe Russo quando gli è stato chiesto della possibilità che lui e il fratello Anthony potessero dirigere una versione di Secret Wars per la Marvel.

Da anni i media ipotizzano che i Russo potrebbero fare ritorno all'ovile proprio per occuparsi dell'adattamento di Secret Wars. Più la Fase 4 dei Marvel Studios entra nel vivo, più i fan esprimono entusiasmo di fronte alla prospettiva dell'arrivo dell'arco narrativo che potrebbe chiudere l'attuale ciclo di film più o meno allo stesso modo in cui Avengers: Infinity War ed Endgame hanno fatto per la Fase 3.

MCU: Kevin Feige dichiara che la direzione della Fase 4 diventerà più chiara, in arrivo Secret Wars?

Deadline ha incontrato Anthony e Joe Russo alla premiere del loro film Netflix, The Gray Man, ed è riuscito a convincerli a spiegare il motivo per cui Secret Wars è il loro progetto Marvel dei sogni.

"Il nostro amore per la Marvel si basa sui libri che abbiamo letto da bambini, i libri di cui ci siamo innamorati", ha detto Joe a Deadline. "L'unica serie che abbiamo adorato crescendo è stata Secret Wars. È incredibilmente ambiziosa. Sarebbe più grandiosa di Infinity War e Endgame. Ma è un'impresa enorme. Quei due film sono stati molto difficili da realizzare. Quindi dovremmo immaginare di realizzare altri due film ancora più grandi di quei due? Dovremo dormirci sopra".