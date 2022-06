MCU: Kevin Feige dichiara che la direzione della Fase 4 diventerà più chiara, in arrivo Secret Wars?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ormai entrata nel vivo e, anche se non si sa ancora quando si concluderà, Kevin Feige ha assicurato che i fan presto inizieranno ad avere le idee più chiare.

Tra i prossimi progetti dello studio sembra inoltre essere sempre più vicino l'arrivo di Secret Wars.

In un'intervista rilasciata a Total Film , Kevin Feige ha dichiarato: "Mentre ci avviciniamo alla fine della Fase 4, penso che le persone inizieranno a capire la direzione in cui si sta muovendo la prossima saga. Penso che ci siano già molti indizi, almeno per me sono evidenti, che svelano in che direzione ci stiamo muovendo".

I fan da tempo ipotizzano che il MCU stia gettando le basi per portare sul grande schermo il crossover di Secret Wars raccontato tra le pagine dei fumetti in cui c'è un conflitto e degli eventi cosmici che minacciano la distruzione di interi universi.

Il presidente dei Marvel Studios ha quindi aggiunto: "Saremo un po' più diretti sulla questione nei prossimi mesi, per delineare un piano, quindi gli spettatori che vogliono capire di più possono vedere un piccolo, piccolo pezzo in più della strada che verrà percorsa".

I fan del MCU, probabilmente, scopriranno nuovi dettagli dei prossimi progetti dello studio durante la presentazione del D23 che si svolgerà il 10 settembre.