Secret Team 355, clip esclusiva del film diretto da Simon Kinberg con Jessica Chastain e Penélope Cruz

Secret Team 355, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è una spy story diretta da Simon Kinberg. La pellicola, che si avvale di un grande cast, di cui fanno parte, tra gli altri Jessica Chastain e Penélope Cruz, sarà distribuita dal prossimo 12 maggio grazie a 01 Distribution.

Nella clip, che potete vedere sopra, Mason e Nick, sono seduti al tavolino quando, grazie ad un espediente, gli viene sottratto uno zainetto. Subito "Mace" si lancia all'inseguimento della ladra. Una scena da cui si percepisce tutta l'adrenalina di questo spy thriller di Simon Kinberg.

Dalla sinossi ufficiale del film apprendiamo: una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo. Mason Brown "Mace" agente della CIA sotto copertura, viene incaricata di trovare l'arma a qualsiasi costo, per compiere la missione deve creare un team di eccellenza con le migliori spie internazionali: Marie agente tedesca e sua diretta antagonista ex agente dell'MI6 e esperta informatica, Graciela abile spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng una donna elegante ed enigmatica parte dei servizi segreti cinesi. La missione non conosce confini e le azioni si susseguono spaziando tra Parigi e il Marocco per arrivare alle prestigiose case d'asta di Shangai. La posta in gioco è molto alta e nelle mani del team di agenti speciali c'è la salvezza del mondo.

Nel cast di Secret Team 355, diretto da Simon Kinberg, troviamo Jessica Chastain, Sebastian Stan, Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o, Edgar Ramirez, Fan Bingbing, Jason Wong, Leo Staar e Raphael Acloque. La sceneggiatura è di Theresa Rebeck e Simon Kinberg da una storia di Theresa Rebeck.

Secret Team 355, presentato in collaborazione con FilmNation Entertainment, è prodotto da Jessica Chastain e Kelly Carmichael con la Chastain Freckle Film e da Simon Kinberg con la Kinberg Genre Films.Il film è prodotto da Richard Hewitt. Il direttore della fotografia del film è Tim Maurice - Jones Bsc, lo scenografo è Simon Elliot , e la costumista è Stephanie Collie. La pellicola sarà distribuita dal prossimo 12 maggio grazie a 01 Distribution.