Secret Level: i vostri videogiochi preferiti prendono vita nel trailer della serie Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Secret Level, rivoluzionaria serie antologica dedicata ai videogiochi che debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 10 dicembre.

Con il supporto dell'intramontabile "Outro" degli M83, il filmato trasuda stile e sostanza, con un'animazione che farebbe ricredere anche i più scettici. La profondità della lotta e dello spirito umano è destinata a essere raggiunta con questa serie antologica che si spinge oltre i confini, con un'innovativa raccolta di quindici racconti pronti a presentare molti dei titoli di videogiochi preferiti dagli appassionati di tutto il mondo.

Secret Level racconta storie originali ambientate nei mondi di alcuni dei videogiochi più amati di sempre. Dalle menti creative di LOVE, DEATH + ROBOTS, ognuno dei 15 episodi celebra videogiochi e videogiocatori. La serie verrà diffusa in due tranche: il 10 e il 17 dicembre.

Tra i titoli che hanno ispirato le 15 epiche storie di Secret Level ci sono Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, vari giochi di PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40.000.

Secret Level: Keanu Reeves, Kevin Hart e Arnold Schwarzenegger prestano la voce al mondo videoludico

Secret Level vanta un cast stellare che comprende Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett, Chief of War), Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (The Legend of Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).

Come se non fosse abbastanza, Secret Level si fonderà ulteriormente al mondo dei videogiochi e offrirà ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di ottenere un gustoso sconto su alcuni dei loro titoli preferiti. In particolare, per 48 ore, Amazon offrirà ai membri Prime degli Stati Uniti il 10% di sconto su alcune valute digitali di gioco delle migliori marche, tra cui i partner della serie: PlayStation, Xbox ed Epic Games.