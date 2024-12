Secret Level: tutti gli episodi, dal peggiore al migliore

Ci ha colpito più a livello visivo che narrativo Secret Level, la serie antologica episodica di Tim Miller che dopo Love, Death+Robots ha voluto omaggiare il mondo dei videogiochi che sempre più sta influenzando l'industria dell'audiovisivo (vedi il trailer di 28 anni dopo).

Alcuni frame dallo show

Resta comunque un progetto di grande portata con coinvolte star internazionali a prestare la propria voce ad un'animazione perlopiù fotorealistica e in-game. Cogliamo l'occasione per proporvi la nostra classifica sulle 15 puntate del serial, aspettando di sapere le vostre preferenze.

15. Dungeons & Dragons: The Queen's Cradle

Il fantasy di D&D

Non ha il piglio scanzonato dell'apprezzato adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons L'onore dei ladri ma vira piuttosto su un tono drammatico mescolato al fantastico per una storia di sacrificio. Un giovane viene salvato da un gruppo variegato che lo porta da un drago per scoprire che dentro di sé potrebbe avere la magia più potente che esista. Mai giudicare le apparenze. Nel cast Noah Manzoor, Madeleine Knight, Laura Wohlwend, Delroy Atkinson, Umulisa Gahiga, Paul Ridley, Rita Estevanovich e Tracy Wiles.

14. Sifu: It Takes a Life

Una storia di vendetta è quella al centro dell'omaggio a Sifu. Un regolamento di conti che dura una vita intera espresso con un'animazione a metà tra sogno e realtà e che fa ricongiungere una venditrice dei migliori ravioli del quartiere al protagonista. Taciturno, solitario, spietato. Nel cast Parry Shen, Ping Wu, Lydia Look, Nelson Lee, Feodor Chin e Rae Lim.

13. Crossfire: Good Conflict

Lo sparatutto in prima persona Crossfire diviene l'ennesimo combattimento della serie Prime Video tra due fazioni militari, i Global Risk (GR), alias le forze di polizia, e i Black List (BL), alias un'organizzazione di terroristi. Tutto mentre cercano di portare al confine il pacco ovvero un uomo e soprattutto la sua misteriosa valigetta. Ma chi sono i veri cattivi della storia? Nel cast Ricky Whittle, Claudia Doumit, Samuel Roukin, Matt Peters, Jessica Camacho, Jake Matthews, Aidan Bristow, Alex Jai e Piotr Michael.

12. Warhammer 40.000: And They Shall Know No Fear

Uomini o macchine da guerra?

La guerra per eccellenza è protagonista di Warhammer 40.000 che come sappiamo diverrà una serie per Prime Video con il coinvolgimento di Henry Cavill. Due soldati cercano di farsi largo nella battaglia mentre il combattimento impazza intorno a loro, provando ad imparare a fidarsi l'uno dell'altro. Nel cast Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Ben Plessala, Mark Sheppard e Alexa Kahn.

La serie Warhammer 40.000 con Henry Cavill è ufficialmente in fase di sviluppo per Amazon

11. Mega Man: Start

Padre e figlio putativi

Uno scienziato e il suo apprendista, costruito per uno scopo che non sia quello di salvaguardare il mondo e diventare Mega Man, eppure... Un'animazione più colorata, semplice ed 'infantile' per raccontare qualcosa di semplice ma potente che strizza l'occhio a Frankenstein e ricordarci che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Un eroe può essere celato in chiunque.

10. Spelunky: Tally

Un primo piano della protagonista

Una variazione in animazione pittorica mista al fotorealismo per raccontare le molteplici morti (o sono forse le avventure?) in modo quasi meta-videoludico della protagonista. Spelunky è una giovane speleologa a metà strada tra Dora l'esploratrice e Lara Croft che vuole diventare una leggenda proprio come la sua mentore.

9. Playtime: Fulfillment

Una giovane rider futuristica riceve un pacco molto speciale da consegnare, e solo lei può farlo. Braccata a più non posso, sta per scoprire che i robot buddi a cui la popolazione si è oramai abituata e affidata, potrebbero essere il problema e non la soluzione. Particolarmente colorata, vivace e dinamica come puntata quella che omaggia Playtime.

8. Concord: Tale of the Implacable

Il team più male assortito che ci sia

Un'evasione senza precedenti e un'avventura in giro per la galassia è quella della più sgangherata squadra di mercenari al centro della puntata, che strizza l'occhio ai Guardiani della Galassia e a Borderlands mentre propone una regia estremamente dinamica. D'altronde, in Concord ci sono che valgono troppo per essere vendute.

7. Honor of Kings: The Way of All Things

Un ragazzo entra nel palazzo per sfidare l'onnisciente Tiangong. Si appresta a giocare la partita per la vita e superare la morte dei genitori. Chiunque sia entrato in quell'edificio, ha perso la testa. Lui potrebbe essere l'eccezione: la chiave è avere il controllo e comprendere appieno il rapporto causa-effetto degli eventi. Un'animazione molto suggestiva quella che celebra l'epica orientale di Honor of Kings.

6. Armored Core: Asset Management

Secret Level. Keanu Reeves in una scena in animazione fotorealistica della serie.

Un pilota deve farsi strada in una Terra devastata da cataclismi e costretta sottoterra mentre cerca di capire se la voce che sente nella propria mente sia reale o meno, e se lo stia guidando alla vittoria. Un omaggio ad Armored Core e ai suoi soldati dentro i nuclei corazzati, un po' à là Pacific Rim. Quasi più fotorealistica delle altre, questa puntata si fa forza del carisma di Keanu Reeves insieme alle voci di Erin Yvette, Temuera Morrison, Patrick Schwarzenegger e Steve Blum.

5. Exodus: Odyssey

Proprio come in Interstellar anche in Exodus un padre ed una figlia vengono divisi (e forse si ritroveranno) dai viaggi interspaziali. Gli umani sono fuggiti dalla Terra trovando rifugio in una galassia ostile dove sono trattati come l'ultimo anello della catena alimentare. Se la giovane parte per una missione rubando una navicella, il genitore non può far altro che seguirla: la dilatazione del tempo però gioca a loro sfavore per un racconto co un briciolo di umanità e sentimento.

4. The Outer Worlds: The Company We Keep

Non poteva mancare l'ucronia tra i mondi esplorati in Secret Level. La storia di un'amicizia tra i piani alti e i piani bassi di The Outer Worlds, tra una futura cavia del Nuovo Ordine Mondiale e Auntie Cleo, la ragazza dietro colei che sta facendo andare avanti tutto, ambiziosa e determinata. Ma a quale prezzo? Una delle poche puntate emotive del serial.

3. Unreal Tournament: Xan

La rivoluzione delle macchine comincia da XAN in Unreal Tournament. Un robot che acquista consapevolezza di sé mentre realizza che gli umani intorno a lui abusano delle macchine e le vedono tutte come sacrificabili. Nel cast Elodie Yung, Gideon Emery, Mitch Eakins, Chris Payne Gilbert, Carlin James e Fred Tatasciore.

2. New World: The Once and Future King

Una sorta di Ricomincio da capo in versione videoludica per New World su un'isola apparentemente deserta che si rivela presto l'Aeternum, il luogo dove ogni cosa diviene immortale. A proprio rischio e pericolo, come scoprirà il buon Re Aelstrom che non ha grandi capacità da regnante eppure si è sempre convinto del contrario, grazie anche al fido Scaevola. Nel cast Arnold Schwarzenegger, Steven Pacey, Gabriel Luna, Arazou, Dana Haqjoo e Carlo Rota.

1. PAC-MAN: Circle

Secret Level. Un'immagine dell'episodio dedicato a Pac-Man nella serie.

Forse uno degli episodi più fantastici, perché reinventa anche graficamente lo schema di gioco del celeberrimo Pac-Man in modo più dark e oscuro. Una storia di sopravvivenza in un labirinto all'interno di una sorta di giungla selvaggia. La regola è una sola: mangiare oppure essere mangiati. Parola dell'intelligenza artificiale che sembra controllare tutto sotto forma di pallina sospesa a mezz'aria. Nel cast Emily Swallow e Aleks Le.