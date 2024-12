Secret Level ottiene da Prime Video il rinnovo per la stagione 2

Secret Level ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 da parte di Amazon Prime Video.

Il progetto animato antologico è composto da racconti brevi ambientati nel mondo dei videogioco, ispirandosi a titoli molto amati come Pac-Man, Dungeons & Dragons.

Un debutto record per la serie animata

Amazon ha dichiarato che Secret Level ha ottenuto il miglior debutto di sempre sulla piattaforma di Prime Video per una serie animata, raggiungendo quota 155.3 milioni di minuti visti negli Stati Uniti durante la prima settimana di disponibilità in streaming. Le statistiche di Luminate fanno quindi pensare a circa 1.4 milioni di visualizzazioni, considerando i 109 minuti che compongono le prime otto puntate.

La stagione disponibile in streaming è composta in totale da quindici episodi.

Un'immagine di Secret Level

Il cast della serie comprende star del calibro di Keanu Reeves (John Wick), Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War) , Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).

Secret Level, Tim Miller: "La serie è un'ode al mondo dei videogiochi"

Secret Level è una serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS, ciascun episodio rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori. Il progetto è creato da Tim Miller, che è anche executive producer. Dave Wilson è executive producer e supervising director.