Secret Level: la serie Prime doveva includere un crossover tra Halo e Doom, cosa è andato storto?

Il mese scorso è stata pubblicata la prima stagione della serie Secret Level di Amazon Prime, che mette in scena racconti antologici basati su diversi videogiochi popolari.

Per la serie, i co-creatori Tim Miller e Dave Wilson hanno omaggiato franchise storici come Mega Man e Pac-Man, ma anche successi più recenti, come Sifu e New World. Ora che la stagione di debutto è disponibile, iniziamo a saperne di più sui giochi che sono stati presi in considerazione per la serie e su quelli che non hanno superato la fase finale.

In un'intervista a Collider, Miller e Wilson hanno rivelato che volevano realizzare episodi crossover, tra cui uno che avrebbe unito i mondi di Halo e Doom. Su queste pagine trovate la recensione di Secret Level.

Secret Level. Keanu Reeves in una scena in animazione fotorealistica della serie.

Perché il crossover tra Halo e Doom non è stato realizzato

"Il direttore creativo di id [Software] è un nostro buon amico, così come quelli di Microsoft, quindi abbiamo fatto un grande appello perché una delle cose che sia io che Tim volevamo fare è fare qualcosa che non è attualmente disponibile nei giochi, come i crossover", ha detto Wilson a Collider. "Volevamo fare un episodio crossover Master Chief/Doom Slayer e ho passato un intero fine settimana a scrivere questa lettera appassionata della mia infanzia. Ed è esattamente quello che ha detto Tim, ma ci hanno risposto di no".

Ovviamente, l'idea molto suggestiva di Doom Slayer e Master Chief insieme in un episodio di Secret Level è piuttosto sorprendente, ma è facile capire perché Microsoft abbia rifiutato l'offerta. Un crossover tra Doom e Halo sarebbe stato enorme, ma è possibile che Xbox e Bethesda vogliano tenere separati i due universi. È anche possibile che i diritti televisivi di Halo con lo show Paramount+, ora cancellato, abbiano ostacolato il progetto.

Miller ha dichiarato che ci sono "un sacco di avvocati" da chiamare e accontentare quando si tratta di tutti questi diritti sui videogiochi. Tuttavia, potrebbe semplicemente essersi trattato di un caso in cui Microsoft non abbia voluto partecipare; la società ha anche rifiutato una richiesta per Half-Life.