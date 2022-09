Secret Invasion: il primo trailer della serie Marvel

Secret Invasion è una delle serie Marvel in arrivo nel 2023 e Disney e Marvel hanno condiviso il primo trailer del progetto che mostrerà un nuovo lato di Nick Fury mentre affronta una terribile minaccia.

Nel video, infatti, si può vedere l'iconico personaggio del MCU e anche il ritorno di altri volti molti amati dell'universo tratto dai fumetti.

Secret Invasion, secondo le dichiarazioni dei presenti, si potrà vedere Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, che sta evitando la Terra, come sottolinea Maria Hill interpretata da Cobie Smulders. I due personaggi si incontrano in un bar e lui se ne va poi a bordo di una nave spaziale.

Nick Fury ha poi un'intensa conversazione con Talos, parte affidata a Ben Mendelsohn, che gli consiglia di stare molto attento, e viene poi mostrato accanto a James Rhodes, interpretato da Don Cheadle, mentre parlano di sicurezza.

Nel video c'è spazio anche per Olivia Colman che assume un ruolo simile a M nella saga di James Bond e che sottolinea come Fury non sia in forma.

Secret Invasion, ispirato al crossover a fumetti Marvel, racconta le gesta di una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni. Sarà guidato dal pilastro dell'MCU Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta da quando ha interpretato il personaggio per la prima volta in Iron Man del 2008. Con lui troveremo Ben Mendelsohn, già apparso in Captain Marvel, che tornerà nei panni di Talos, lo pseudo-leader degli Skrull.

Nel cast dello show troviamo anche Emilia Clarke, Kingsley Colman, Olivia Colman, Killian Scott, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo e Christopher McDonald. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner con Jonathan Schwartz co-produttore esecutivo insieme al capo dei Marvel Studios Kevin Feige.