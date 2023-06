Secret Invasion diventa la serie Marvel con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes

Il punteggio è basato sulle recensioni di chi ha potuto vedere i primi due episodi in anteprima di Secret Invasion, in arrivo su Disney+ il prossimo 21 giugno.

Secret Invasion arriverà su Disney+ il 21 giugno, ma la stampa ha già potuto vedere in anteprima i primi due episodi della serie che segnerà il ritorno in grande stile di Nick Fury (Samuel L. Jackson). Almeno per il momento lo show non ha riscontrato apprezzamenti positivi visto che ha il punteggio più basso su Rotten Tomatoes per una serie Marvel.

Al momento lo show si assesta al 67% con 33 recensioni. Finora la serie Marvel meno apprezzata era stata She-Hulk, uscita nel 2022. Ovviamente Rotten Tomatoes è un aggregatore e il punteggio potrebbe cambiare nei prossimi giorni con l'opinione anche del pubblico.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

Di cosa parla Secret Invasion?

Come svelato dal team creativo ai microfoni di Total Film, lo show trarrà grande ispirazione da Captain America: The Winter Soldier. In base alla sinossi ufficiale, vedremo Nick Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo.

Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet.

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe, segno che qualcosa di grosso bolle in pentola per questa nuova Fase 5.