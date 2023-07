Secret Invasion: un colpo di scena fa luce sulla sorte di Iron Man quattro anni dopo la sua morte in Endgame

Un colpo di scena presente in Secret Invasion ha preparato il terreno per il capitolo finale di Iron Man, anche dopo la sua morte in Avengers: Endgame quattro anni fa. Robert Downey Jr. ha lasciato l'Universo Cinematografico Marvel dopo aver interpretato Tony Stark per un decennio e, sebbene i fan desiderino un suo ritorno, al momento sembra improbabile che la sua morte venga annullata.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Tuttavia, il lascito di Iron Man continua a gettare un'ombra considerevole sull'MCU, ora profondamente impegnato nella Saga del Multiverso durante la Fase 5. In ogni caso, tralasciando per un attimo il Multiverso, gli sceneggiatori sembrano aver deciso di deciso di spostare l'attenzione su un aspetto più realistico della storia attraverso la trama di Secret Invasion, incentrata sul ritorno di Nick Fury.

Attenzione, seguono spoiler . Secondo quanto rivelato da Secret Invasion e da Kevin Feige dei Marvel Studios, Rhodey potrebbe essere stato uno Skrull molto prima di quanto si pensasse in precedenza. Questa rivelazione ci porta direttamente verso l'ultimo capitolo di Iron Man nell'MCU, il prossimo film intitolato Armor Wars, in cui Rhodey deve proteggere la tecnologia di Iron Man per evitare che finisca nelle mani sbagliate.

Quale momento potrebbe essere migliore di questo per i nemici di Iron Man intenzionati a sfruttare le sue invenzioni? Rhodey potrebbe portare avanti i piani di Gravik anziché proteggere il lascito del suo amico, mentre le fazioni rivali si contendono il controllo della tecnologia di Iron Man. Tutte queste possibilità saranno esplorate in Armor Wars, un film che offrirà ai fan una conclusione avvincente della storia di Iron Man nell'MCU.