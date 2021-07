Secret Invasion: Christopher McDonald svela l'inizio delle riprese della serie Marvel

Christopher McDonald ha parlato del suo ingresso nel cast di Secret Invasion, della segretezza generale della serie Marvel e della data in cui avranno inizio le riprese dello show con Samuel L. Jackson.

Manca sempre meno all'inizio delle riprese di Secret Invasion, la nuova serie Marvel realizzata per Disney+. Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Christopher McDonald, infatti, il primo ciak è previsto per il mese prossimo. In un'intervista con The Movie Dweeb, l'attore ha parlato del suo casting in Secret Invasion, descrivendo l'offerta come "qualcosa per la quale ha pregato". McDonald ha poi rivelato: "Verrò a Londra per far questa cosa tra un mese ma per il resto non so nulla e non posso dire nulla perché ho firmato un accordo di non divulgazione, quindi non c'è niente da sapere oltre al fatto che si chiama Secret Invasion".

Ricordiamo che McDonald si unisce ad un cast che include due vecchie conoscenze di casa Marvel, Marvel Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn (nei panni rispettivamente di Nick Fury e dello skrull Talos), ma anche Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman. Inoltre, si è parlato di un possibile coinvolgimento di Carmen Ejogo (True Detective) nello show. Il titolo della serie TV richiama la trama del fumetto del 2008 con lo stesso nome, in cui la razza aliena Skrull inizia un'invasione segreta della Terra usando le abilità di mutaforma per assumere le sembianze di vari supereroi, Agengers ed elementi dello S.H.I.E.L.D.

Gli Skrull sono stati introdotti nel MCU tramite Captain Marvel, nel 2019. Tali personaggi sono risultati più simpatici nel momento in cui la trama ha avuto una svolta e si è scoperto che in realtà erano rifugiati alieni in fuga dalle forze Kree. Questo ha portato Talos a formare un'alleanza con Fury e con Carol Danvers (Brie Larson). La scena post-credit di Spider-Man: Far From Home ha ampliato questa alleanza, rivelando che Talos aveva impersonato Fury sulla Terra per un po' di tempo mentre il vero Nick Fury stava lavorando su un'astronave gestita da Skrull.