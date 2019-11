Seberg: nel trailer Kristen Stewart è l'icona del cinema

Seberg, di cui online è stato diffuso il primo trailer, ha come protagonista l'attrice Kristen Stewart nel ruolo dell'icona del cinema.

Il video diffuso da Amazon Studios in vista del debutto del film previsto nelle sale americane per il 13 dicembre si vede la giovane attrice, amata dal pubblico americano, che viene coinvolta in questioni politiche e legate ai diritti civili che la mettono al centro dell'attenzione delle autorità, anche a causa di una relazione pericolosa.

Jean inizia quindi a essere osservata, i suoi telefoni vengono controllati e l'equilibrio mentale della ragazza inizia a vacillare sotto la pressione.

Seberg, con protagonista Kristen Stewart, è ispirato a quanto realmente accaduto alla star del cinema negli anni '60, periodo in cui divenne uno degli obiettivi di un programma illegale di sorveglianza dell'FBI chiamato COINTELPRO.

Seberg ha trascorso quasi metà della sua vita in Francia e il suo coinvolgimento politico e romantico con l'attivista Hakim Jamal la rese, secondo le autorità americane, una persona da tenere sotto controllo.

Il film, qui potete leggere la nostra recensione, è diretto da Benedict Andrews (Una) e nel cast ci saranno anche Jack O'Connell, con il ruolo dell'agente dell'FBI che si occupa dell'attrice, Anthony Mackie, Margaret Qualley e Colm Meaney. La sceneggiatura è firmata da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, mentre le riprese inizieranno in estate.

Tra i produttori ci saranno Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones.