Sebastian Stan nel thriller psicologico A Different Man

Un intreccio complesso e un gioco di specchi nel thriller psicologico targato A24 A Different Man, nuova sfida attoriale per Sebastian Stan.

Sebastian Stan sarà protagonista del thriller psicologico targato A24 A Different Man. Al suo fianco nel cast anche gli attori Renate Reinsve e Adam Pearson.

A Different Man, diretto da Aaron Schimberg, segue Edward, un emarginato in cerca di una nuova vita e di un nuovo inizio. Dopo una procedura di chirurgia ricostruttiva facciale, l'uomo rimane ossessionato da un attore che interpreta lui in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente. Aaron Schimberg è anche autore della sceneggiatura. Le riprese inizieranno il prossimo mese.

