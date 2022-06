Sebastian Stan dice a Jennifer Aniston che Friends “lo ha aiutato a superare tante notti solitarie”

Sebastian Stan è ufficialmente un membro del fan club di Friends: durante una recente chiacchierata con Jennifer Aniston per la serie Actors on Actors di Variety, la star di Pam & Tommy, 39 anni, ha ammesso che la commedia di successo "lo ha aiutato a superare tante notti solitarie".

Pam & Tommy: Sebastian Stan in una buffa scena della serie

"A volte è come avere un amico con te nella stanza", ha concordato la Aniston, 53 anni, prima di rivelare che, a suo modo di vedere, Stan sarebbe stato "un membro semplicemente perfetto del cast" di Friends, aggiungendo: "Tu saresti stato Joey".

Tuttavia, Sebastian ha detto che i suoi amici lo hanno sempre paragonato a un altro amato personaggio dello show: "I miei amici andavano sempre in giro e dicevano: 'A chi assomigli di più?' Mi sono sempre sentito più vicino a Chandler perché divento molto nevrotico. E quando loro me lo facevano notare morivo dal ridere."

Jennifer Aniston ha anche parlato della reunion di Friends andata in onda nel maggio 2021 su HBO Max: "Pensavamo che sarebbe stato solo molto divertente tornare su quei set in compagnia di tutti i nostri colleghi. Ogni angolo, ogni scaffale era lo stesso, era così inquietante. Era come un viaggio nel tempo. Ogni volta che ci riuniamo, è come se il tempo non fosse passato".