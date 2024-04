Sebastian Stan, da Soldato d'Inverno a Donald Trump: la prima immagine di The Apprentice

Con l'annuncio del programma di Cannes 2024, sono arrivate anche le prime immagini ufficiali dei film in concorso, tra cui anche il primo sguardo a Sebastian Stan nei panni del giovane Donald Trump in The Apprentice.

La pellicola seguirà l'ingresso di Trump come imprenditore nel settore immobiliare negli anni '70 e '80, raccontando la sua ascesa al potere. La data di uscita del film non è stata ancora comunicata, ma riceverà la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024.

Nell'immagine vediamo l'interprete di Bucky Burnes alias il Soldato d'Inverno del MCU, sfoggiare una parrucca simile all'acconciatura dell'ex presidente intento a effettuare una telefonata dal bordo della sua vettura. Al suo fianco c'è Jeremy Strong, celebre per la serie Succession, che qui interpreta Roy Cohn, il mentore di Trump.

The Apprentice: Jeremy Strong e Sebastian Stan in una scena

Questa, per Sebastian Stan, non è la prima trasformazione mimetica in un biopic. In precedenza, l'attore ha interpretato il batterista dei Motley Crue Tommy Lee nella miniserie biografica Pam & Tommy, che ricostruiva il turbolento matrimonio tra Pamela Anderson e il rocker.

Cosa sappiamo di The Apprentice

Diretto da Ali Abbasi, i cui lavori più recenti includono il finale della prima stagione di The Last of Us e il film Holy Spider del 2022, The Apprentice è stato co-scritto da Abbasi con l'autore Gabriel Sherman, meglio conosciuto per il suo libro del 2014 The Loudest Voice in the Room, una biografia sull'ex presidente di Fox News Roger Ailes. Il progetto si profila dunque come un racconto avvincente e realistico sulle pratiche commerciali di Trump.

Sebastian Stan è un giovane Donald Trump nelle prime foto del film The Apprentice

Un'altra star del Marvel Cinematic Universe, Maria Bakalova, nota per aver doppiato Cosmo the Spacedog in Guardiani della Galassia Vol. 3, interpreterà Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente.