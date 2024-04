Sebastian Stan aveva paura di camminare da solo a New York con il trucco prostetico di A Different Man

L'attore Sebastian Stan ha ricordato il periodo delle riprese di A Different Man, spiegando come il trucco prostetico cambiava la percezione degli altri.

Sebastian Stan è tornato a parlare dell'esperienza vissuta sul set del film A Different Man, ammettendo di aver avuto paura nel camminare da solo per le strade di New York quando aveva il trucco prostetico necessario a interpretare alcune scene.

L'attore, durante un panel che si è svolto per la presentazione del lungometraggio diretto da Aaron Schimberg, ha condiviso qualche ricordo di quanto accaduto durante le riprese.

L'esperienza dell'attore

In oltre la metà del film A Different Man Sebastian Stan indossa del trucco prostetico, interpretando un uomo sfigurato, realizzato da Mike Marino, in passato già nel team di film come The Batman.

L'attore, alle volte, ha tenuto il trucco per circa tre ore durante le riprese: "E poi avevo questo tempo libero, quindi camminavo per la strada, andavo a prendermi un caffè. Avevo troppa paura nel farlo da solo, preferivo avere il mio amico con me".

Stan ha sottolineato che le persone reagivano in modo diverso quando lo vedevano in quel modo, senza rendersi conto che era un attore. Tutti, infatti, credevano fosse realmente così.

Sebastian ha ribadito che la parte più importante era la loro reazione: "Sfortunatamente erano a disagio ed erano privi di strumenti o consapevolezza su come entrare in connessione".

Di cosa parla il film

In A Different Man la star aveva la parte di Edward, un uomo solitario e depresso che si sottopone a un'operazione chirurgica al volto e poi inizia a essere ossessionato dall'attore (Adam Pearson) che lo interpreta in uno spettacolo basato sulla sua vita, scritto dalla sua vicina (Renate Reinsve).

Il progetto è stato presentato al Sundance Film Festival e alla Berlinale 2024.