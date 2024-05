Sebastian Stan e Lily James reciteranno di nuovo insieme nell'horror Let The Evil Go West

Il regista Christian Tafdrup realizzerà il nuovo horror Let The Evil Go West, con protagonisti Sebastian Stan e Lily James.

Sebastian Stan e Lily James, dopo aver recitato nella serie Pam & Tommy, saranno i protagonisti del film horror Let the Evil Go West.

Il progetto viene descritto come un thriller psicologico che verrà presentato ai potenziali distributori al mercato del Festival di Cannes nelle prossime settimane.

Di cosa parlerà il film

Il regista di Let the Evil Go West sarà Christian Tafdrup (Speak no Evil) e al centro della trama ci sarà un operaio delle ferrovie che si imbatte in una fortuna in circostante profondamente disturbanti. Mentre visioni orribili e apparizioni lo fanno scivolare verso la pazzia, sua moglie si convince che una presenza malvagia si sia attaccata alla loro famiglia.

La sceneggiatura del film con star Sebastian Stan e Lily James è stata firmata da Xc Vs.

Nel team della produzione ci saranno Tim e Trevor White (King Richard), tramite la loro Star Thrower Entertainment, in collaborazione con Gramercy Park Media che finanzierà la realizzazione del thriller.

I due attori saranno coinvolti anche in veste di produttori.

Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan in una scena

Sebastian e Lily hanno avuto il ruolo di Tommy Lee e Pamela Anderson nella miniserie prodotta per Hulu.

Stan, recentemente, ha recitato in A Different Man presentato a festival internazionali come quelli di Berlino e al Sundance, mentre ora è impegnato nelle riprese di Thunderbolts, il nuovo tassello del MCU.

Lily, invece, ha recitato in The Iron Claw e Finalmente l'alba, mentre tra i suoi prossimi progetti ci sono la commedia Greedy People e Relay, con star Riz Ahmed.