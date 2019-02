Sebastian Stan sostituisce Chris Evans in The Devil All The Time

Sebastian Stan sostituirà Chris Evans nel cast del film intitolato The Devil All The Time, il progetto diretto da Antonio Campos a cui l'interprete di Captain America nei cinecomic Marvel ha dovuto rinunciare a causa di un impegno professionale preso in precedenza. Il suo amico e collega, che ha la parte del Soldato D'Inverno proprio nei lungometraggi tratti dai fumetti, sarà quindi la star dell'adattamento del romanzo scritto nel 2011 da Donald Ray Pollock.

La trama di The Devil All the Time racconta quello che accade in un luogo isolato chiamato Knockemstiff, Ohio, alle prese con una tempesta animata da fede, violenza e voglia di vendetta. Willard Russell, disperato nel tentativo di salvare la moglie morente, si affida alla preghiera e successivamente al sacrificio. Il figlio Arvin decide quindi di entrare in azione e trasformarsi da ragazzo vittima dei bulli a un uomo che sa quando è arrivato il momento di agire. Il giovane interagisce con un gruppo di personaggi che comprende una coppia di serial killer, un predicatore che mette alla prova la sua fede e un corrotto sceriffo locale. La storia si svolge nel corso di due decenni.

La sceneggiatura del lungometraggio destinato alla piattaforma di Netflix è stata firmata da Antonio e Paulo Cammpos.

Evans, nei prossimi mesi, reciterà nel film Infinite diretto da Antoine Fuqua e sta per iniziare il suo lavoro sul set della serie Defending Jacob, destinata ad Apple, di cui sarà protagonista e produttore.

Chris e Sebastian saranno nuovamente protagonisti uno accanto all'altro in Avengers: Endgame, il cinecomic diretto dai fratelli Russo in arrivo nei cinema il 24 aprile.