Chris Evans possibile protagonista del thriller Infinite

Chris Evans, l'interprete di Captain America nei film della Marvel, dovrebbe essere il protagonista del thriller Infinite prodotto dalla Paramount Pictures e tratto dal romanzo The Reincarnationist Papers, mentre la regia sarà firmata da Antoine Fuqua.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di uomini e donne che si reincarnano per centinaia di anni per combattere una presenza malvagia che vuole distruggere il mondo. Il destino del pianeta potrebbe ora dipendere da un uomo schizofrenico che dovrà accettare il fatto che i suoi sogni sono in realtà dei ricordi di innumerevoli vite precedenti.

Tra i produttori del progetto ci saranno Lorenzo di Bonaventura in collaborazione con Mark Vahradian e John Zaozirny, mentre John Lee Hancock e Ian Shorr saranno coinvolti in veste di sceneggiatori.

Fuqua è reduce dal successo di The Equalizer 2 - Senza perdono, progetto in grado di incassare 35.82 milioni di dollari e il regista ha già espresso il suo interessamento al possibile remake di Scarface, progetto che lo dovrebbe vedere impegnato nuovamente sul set insieme all'attore Denzel Washington.

Chris, invece, ritornerà protagonista sul grande schermo con Avengers: Endgame e grazie a Knives Out, film di cui sarà protagonista accanto a Daniel Craig, Jamiee Lee Curtis, Lakeith Stainfield e Michael Shannon.