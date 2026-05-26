Sebastian Stan parla del suo futuro nel MCU dopo il debutto tra le fila DC con The Batman 2

Sebastian Stan sarà impegnato nelle riprese di The Batman 2 nei prossimi mesi e, mentre era al Festival di Cannes 2026 per presentare Fjord, ha parlato del futuro di Bucky nel MCU.

L'interprete di Soldato d'Inverno è da tempo uno dei protagonisti dei film tratti dai fumetti Marvel e ritornerà sul grande schermo anche in occasione di Avengers: Doomsday.

Il futuro di Bucky nel MCU

Parlando del suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe nella parte di Bucky Barnes, Sebastian Stan ha dichiarato: "È un po' come avere un fratello o una sorella che non hai mai saputo di avere, con cui hai trascorso 15 anni. È stato confortante tornare ogni pochi anni, cosa che spero di continuare a fare".

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan in motocicletta

L'attore ha quindi confermato che vorrebbe riprendere il ruolo di Soldato d'Inverno nei progetti che arriveranno nelle sale dopo Doomsday, che segna il ritorno alla regia dei fratelli Russo, e Avengers: Secret Wars.

Molti fan si chiedono se sugli schermi si assisterà al momento in cui Bucky diventa Captain America, elemento narrativo presente nei fumetti ma non ancora mostrato nei film o nelle serie tv.

Attualmente, tuttavia, bisognerà attendere prima di scoprire qualche dettaglio del futuro dei progetti Marvel dopo le due nuove avventure cinematografiche degli Avengers.

L'esperienza tra le fila della DC

Stan, negli ultimi giorni, ha inoltre parlato del suo ruolo in The Batman 2, il secondo capitolo della storia di Bruce Wayne, parte interpretata da Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves.

L'attore, rispondendo ai giornalisti, ha potuto solo anticipare: "Interpreto molti ruoli in questo film".

Le parole di Sebastian sembra abbiano confermato che sul grande schermo sarà Harvey Dent, procuratore distrettuale di Gotham che tra le pagine si trasforma in Due Facce.