Sean Penn divorzia da sua moglie Leila George dopo un anno di matrimonio

Leila George, l'ultima moglie di Sean Penn ha già chiesto il divorzio. La figlia di Vincent D'Onofrio e il protagonista di Milk si sono sposati esattamente un anno fa, a luglio 2020, e, a quanto pare, le cose non sono andate per niente bene!

Come riportato da TMZ, infatti, dopo un anno di matrimonio, Leila George ha chiesto il divorzio da suo marito Sean Penn. I documenti per portare avanti il divorzio sono stati depositati alla Los Angeles County Superior Court lo scorso venerdì.

I due hanno iniziato il loro rapporto sentimentale nel 2016 e non hanno figli insieme. Si tratta del terzo divorzio per Sean Penn che, in passato, è stato sposato con Madonna dal 1985 al 1989 e con Robin Wright dal 1996 al 2010.

Nel corso della pandemia da Covid, Sean Penn ha sempre espresso la sua fede nei vaccini e ha dichiarato di tornare a lavorare soltanto quando tutti i tecnici e attori di Hollywood avessero ricevuto la loro dose di vaccino.

Lo scorso luglio, Sean Penn ha sfilato sul red carpet di Cannes con i suoi figli e ha presentato Flag Day, il suo ultimo film da regista.