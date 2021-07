Cannes 2021: Sean Penn sul red carpet con i figli Dylan e Hopper (FOTO)

Sean Penn è tornato al Festival di Cannes per presentare Flag Day ed è apparso sul red carpet con i figli Dylan e Hopper.

Sean Penn è tornato al Festival di Cannes e ha reso la proiezione di Flag Day, un film in cui interpreta un padre rapinatore che cerca di riconquistare la fiducia della figlia, un vero e proprio affare di famiglia: l'attore ha posato sul tappeto rosso con i suoi figli: Dylan, 30 anni, e Hopper, 27 anni.

Penn, regista e principale interprete della pellicola, ha voluto che fossero i suoi veri figli ad interpretare la prole del suo personaggio in Flag Day. Penn, nei panni di John Vogel, è un padre che vive una doppia vita come falsario, rapinatore di banche e truffatore per provvedere a sua figlia.

Foto di gruppo degli attori premiati

Dylan, durante la premiere del film, era molto chic, indossando un vestitino nero con una cintura accattivante, mentre Hopper era elegante con un papillon nero e un completo. Penn ha avuto Dylan e Hopper con la sua ex moglie, Robin Wright.

Lo scorso agosto Sean ha sposato l'attrice 29enne Leila George; durante la sua apparizione presso il Late Night With Seth Meyers, l'attore ha affermato di esser stato costretto a sposarsi attraverso una cerimonia virtuale a causa della pandemia, anche se, fortunatamente, i suoi due figli erano presenti.

Leila è la figlia dell'attore Vincent D'Onofrio e dell'attrice Greta Scacchi. "Abbiamo fatto un matrimonio COVID", ha scherzato Sean Penn. "Con questo intendo dire che a sposarci è stato un commissario della contea su Zoom e che eravamo in casa con i miei due figli e il fratello di Leila, ci siamo sposati così".