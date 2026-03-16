Oscar 2026, Sean Penn vince ma non c'è: lo stupore di Kieran Culkin

L'attore di Una battaglia dopo l'altra ha vinto la sua terza statuetta in carriera, al pari di Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, ma non era presente alla cerimonia

Sean Penn ha portato a casa l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua prova in Una battaglia dopo l'altra, il suo terzo in carriera, ma non era presente per ritirare il premio, cosa che ha lasciato incredulo Kieran Culkin, il presentatore della categoria.

Culkin, vincitore lo scorso anno per A Real Pain, era presente per consegnare il premio, ma - nonostante le sue quotazioni fossero salite dopo le vittorie ai BAFTA e agli Actor Awards - Penn non era presente al Dolby Theatre di Hollywood per ritirarlo. Ricordiamo che non aveva ritirato di persona nemmeno nessuno dei premi quest'anno.

Kieran Culkin agli Oscar 2026 per il premio a Sean Penn

Kieran Culkin incredulo sul palco degli Oscar

Chiamato a presentare la categoria nella quale ha trionfato un anno fa, Culkin ha reagito in maniera davvero visibile durante la cerimonia, quando ha dovuto annunciare che Sean Penn non sarebbe salito sul palco a ritirare la statuetta per Una battaglia dopo l'altra.

"Sean Penn non ha potuto essere qui stasera - o forse non ha voluto", ha commentato Culkin, "quindi ritirerò il premio a suo nome". L'attore ha voluto suggerire quindi che l'assenza di Penn è stata un'evidente presa di posizione nei confronti di tutta la stagione dei premi e non si è trattato di un inconveniente isolato.

Perché Sean Penn era assente alla cerimonia?

Nonostante sia riuscito a fumarsi una sigaretta di nascosto (cioè proprio lì al tavolo) nel bel mezzo dei Golden Globe a gennaio, l'attore non è certo un grande fan delle formalità hollywoodiane e, a quanto pare, in particolare di quelle dettate dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"L'Academy ha dato prova di una codardia davvero straordinaria quando si tratta di far parte del mondo più ampio dell'espressione", aveva detto Penn a Variety, al Festival del Cinema di Marrakech nel 2024, dove aveva ricevuto un premio alla carriera, "e, di fatto, ha contribuito in larga misura a limitare l'immaginazione e a restringere fortemente le diverse espressioni culturali".

Insomma, quella di Penn è chiaramente una scelta politica contro un'istituzione, quella hollywoodiana, che chiaramente non vede più come rappresentativa delle sue idee o della sua visione del mondo.

L'attore è il più premiato di sempre nella storia di Hollywood

Con la vittoria di ieri notte per Una battaglia dopo l'altra, Penn è diventato il quarto di sempre ad aver vinto tre Oscar come miglior attore, raggiungendo in questo ristretto gruppo Walter Brennan, Jack Nicholson e Daniel Day-Lewis. In precedenza, aveva ottenuto il premio per le sue interpretazioni in Mystic River e Milk.