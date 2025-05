DCU: Sean Gunn conferma in quale film debutterà come Maxwell Lord

Mentre il nuovo universo DC prende forma sotto la guida di James Gunn, suo fratello Sean rivela il progetto in cui apparirà per la prima volta nei panni di Maxwell Lord.

Con l'avvio del nuovo DC Universe curato da James Gunn e Peter Safran, la maggior parte degli attori del precedente DCEU è stata lasciata indietro. Non è però il caso di Sean Gunn, che avrà un ruolo di primo piano nel reboot.

Dopo essersi già fatto notare in Creature Commandos doppiando G.I. Robot e riprendendo la parte di Weasel, l'attore si prepara a interpretare in live-action Maxwell Lord. A differenza della sua versione in Wonder Woman 1984, qui il personaggio sarà più vicino alla controparte dei fumetti: meno supercattivo, più figura ambigua e antagonista strategico.

Alcuni scatti rubati dal set del nuovo Superman hanno già mostrato il logo "LordTech", suggerendo un legame diretto con Guy Gardner, Hawkgirl e Mr. Terrific - tutti potenziali collaboratori del potente uomo d'affari. Nei fumetti, Lord è noto per aver attraversato una discesa morale che culmina con uno scontro fatale con Wonder Woman.

La conferma di Sean Gunn: "Ci sono, più o meno"

Durante un panel al Northern FanCon, Sean Gunn ha raccontato: "Recentemente ho chiesto a James se potevo dire che sono nel film, e lui mi ha risposto: 'Puoi dire che sei un po' nel film'. Quindi sì, sono più o meno nel nuovo Superman."

Una conferma sottile ma significativa, che chiarisce dove farà il suo ingresso il personaggio nel nuovo DCU. Alcuni fan si aspettavano un debutto in serie come Peacemaker stagione 2 o Waller, ma Superman sembra offrire una cornice ideale per introdurre un personaggio del calibro di Lord, specialmente se coinvolto in dinamiche più grandi di lui.

Gunn ha anche accennato al modo in cui approccerà il ruolo: "Maxwell Lord è molto più radicato, è umano. Sarà un'interpretazione più tradizionale rispetto agli altri miei personaggi".

Superman sarà il primo film ufficiale del nuovo universo cinematografico DC, con un'uscita prevista per l'estate 2025. James Gunn promette una versione del supereroe che bilancia azione, emozione e ironia, presentando un Clark Kent profondamente umano, mosso dalla fiducia nella bontà delle persone.

Nel cast troviamo David Corenswet nei panni del protagonista, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo dell'iconico Lex Luthor. Accanto a loro, anche Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Alan Tudyk, Wendell Pierce e Milly Alcock.