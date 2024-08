Superman: Sean Gunn parla del suo personaggio nel film

L'Universo DC di James Gunn e Peter Safran sta per entrare nel vivo, con il primo film che arriverà sul grande schermo la prossima estate: Superman. Il franchise più ampio ha già confermato il casting di una serie di ruoli sorprendenti, tra cui quello del fratello di Gunn, Sean Gunn, nel ruolo dell'uomo d'affari Maxwell Lord.

Anche se non è confermato che il personaggio di Gunn apparirà in Superman, le foto del set della produzione lasciano intendere che la sua azienda, la Lord Tech, avrà un ruolo fondamentale nella comunità dei supereroi. In una recente intervista con The Wrap, Sean Gunn ha anticipato che quando incontreremo il personaggio di Lord, sarà radicato nei fumetti in modo distinto:

"Non posso parlarne troppo", ha rivelato Gunn. "Posso dire che io e mio fratello James abbiamo discusso su quali materiali di riferimento del canone fossero rilevanti per il mio processo".

Chi è Maxwell Lord della DC?

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"Non posso dire molto, se non che abbiamo parlato di materiali rilevanti e abbiamo discusso in dettaglio del personaggio prima che mi tuffassi nel personaggio", ha continuato Sean Gunn. "Non abbiamo fatto riferimento a nessuna performance dal vivo del personaggio. Tutto proviene da materiale scritto e da cose che abbiamo pensato di vedere".

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, Sean Gunn in una foto dello speciale

Creato da Keith Giffen, J. M. DeMatteis e Kevin Maguire in Justice League #1 del 1987, Maxwell Lord IV viene originariamente presentato come il benefattore segreto del roster della Justice League International, che spera di reimmaginare la squadra di supereroi su scala globale. All'insaputa della squadra, Lord è stato manipolato mentalmente da un programma informatico alieno; alla fine si è liberato e si è affermato come un losco uomo d'affari.

Superman: Legacy, una foto del cast

In seguito, Lord ha avuto una svolta da supercriminale con gli eventi di Crisi Infinita, che hanno rivelato che aveva segretamente rubato informazioni sull'intera comunità dei supereroi per usarle contro di loro. L'evento iniziò con il suo brutale assassinio di Ted Kord e si concluse con lo spezzamento del collo di Lord da parte di Wonder Woman e la diffusione del filmato in tutto il mondo.

Alla fine è stato resuscitato e ha continuato a essere sia un avversario che un alleato sospetto dell'Universo DC. In precedenza è stato interpretato in live action da Peter Facinelli in Supergirl di The CW e da Pedro Pascal nel film Wonder Woman 1984.