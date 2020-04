Scusate il ritardo: stasera su Cine34 il film con Massimo Troisi

Stasera su Cine34 alle 21:10 va in onda Scusate il ritardo, il secondo film diretto ed interpretato dal compianto Massimo Troisi.

Protagonista della pellicola è Vincenzo, un giovane napoletano disoccupato che vive ancora con sua madre, mentre sua sorella Patrizia è sposata e suo fratello Alfredo è un attore comico affermato e per questo lo invidia. Durante un funerale, mentre Vincenzo parla con Tonino, un suo amico annientato da una recente delusione amorosa, incontra Anna, ex compagna di classe di sua sorella. I due iniziano una relazione, Anna cerca un rapporto basato sulle coccole e la dolcezza. Vincenzo si dimostra scontroso e lontano da qualsiasi coinvolgimento. Per questo motivo Anna decide di lasciarlo, nello stesso momento Tonino trova la sua stabilità con una nuova ragazza e si adopera perché Anna perdoni l'amico.

Scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi nei panni di Vincenzo, il film ha tra gli altri protagonisti Lello Arena (Tonino), Giuliana De Sio (Anna). Completano il cast Lina Polito, Franco Acampora e Olimpia Di Maio.

Scusate il ritardo è il secondo film di Massimo Troisi ed è uscito al cinema il 10 marzo del 1983. Il film ha ottenuto molti riconoscimenti, tra questi il David di Donatello per il miglior attore non protagonista a Lello Arena e la migliore attrice non protagonista a Lina Polito. Troisi fu premiato con la Maschera d'Argento e il Premio De Sica. La scalinata di Scusate il ritardo, sulla quale si svolgono alcune scene del film di con Lello Arena, è stata intitolata all'attore scomparso.