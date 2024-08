Scrubs: Zach Braff ha ottime notizie per tutti quelli che attendono una reunion

Reunion in vista per i medici di Scrubs? Il protagonista dello show ci spera da anni, ecco cosa ha risposto in questi giorni

Viviamo in un'epoca di reboot e revival, e molte sit-com amate hanno fatto ritorno sul piccolo schermo, da The Conners a Suits e Futurama, Frasier e molte altre, così anche Scrubs potrebbe inserirsi in questa scia.

Sebbene la maggior parte dei revival televisivi abbia interessato show iniziati negli anni '90 o prima, anche alcune sitcom un po' più recenti potrebbero cominciare a tornare, per la gioia dei loro fan. Recentemente si è parlato molto di un revival di Scrubs, l'amata comedy della ABC con Zach Braff andata in onda dal 2001 al 2010.

All'inizio di questo mese, il creatore Bill Lawrence ha lasciato intendere che un revival fosse possibile, affermando: "Lo faremo sicuramente, solo perché ci siamo divertiti così tanto tutti insieme". Ora è lo stesso protagonista, Braff, a condividere ulteriori buone notizie sul progetto.

Wallpaper del serial tv Scrubs

"Vi dirò qualcosa che nessun altro capirà", ha detto Braff a Entertainment Tonight. "Scrubs è uno show della Disney. Bill [Lawrence] ha un accordo con la Warner Bros. Una volta che queste due società avranno trovato una soluzione, credo che la gente otterrà ciò che vuole. Penso che succederà". Quindi, per l'attore è solo una questione di tempo e di accordi tra studios.

Scrubs, il creatore: "Realizzeremo sicuramente un reboot della serie"

"Sarebbe molto divertente tornare a vedere tutte le mie persone preferite. Ci frequentiamo ancora tutti. Molte persone che hanno partecipato a lunghi show lo dicono, ma è vero", ha aggiunto Braff. "Sono appena stato in vacanza con Sarah Chalke... Il prossimo fine settimana andrò al mare con Bill. Siamo tutti amici".

Lawrence ha recentemente spiegato che non vuole che il potenziale revival sia un film, la strada giusta da seguire è ancora quella della serialità. "Non voglio farne un film, ma sono sicuramente aperto a fare un altro paio di anni di quella serie", aveva spiegato. "Sarebbe divertente non solo vedere dove sono finiti i personaggi che amavo, ma anche vedere com'è un giovane medico di oggi, per quanto riguarda i ragazzi che arrivano dopo di loro".