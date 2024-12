Scrubs: il reboot della serie è ufficialmente in fase di sviluppo

L'ideatore e creatore di Scrubs sta ufficialmente lavorando a un reboot della sua serie del 2001 di successo. Secondo quanto riportato da Variety, Bill Lawrence sta lavorando a una nuova iterazione della serie attraverso la 20th Television per la rete televisiva ABC, che è stata recentemente assorbita dalla prima nell'ambito di una ristrutturazione intrapresa dalla casa madre Disney.

Un reboot di Scrubs in arrivo

Nonostante il coinvolgimento di ABC, Lawrence mantiene il suo accordo generale con la Warner Bros. Television, con cui ha collaborato per Scrubs. Tuttavia, un insider ha rivelato che Lawrence non sarà lo showrunner del reboot, qualora il progetto dovesse trasformarsi in una serie. Al momento non ci sono dettagli sugli altri membri del cast o sugli sviluppi futuri.

La locandina di Scrubs

Scrubs è andato in onda originariamente sulla NBC per sette stagioni, dal 2001 al 2008, per poi proseguire su ABC con altre due stagioni dal 2009 al 2010. Ambientata all'Ospedale del Sacro Cuore, la serie seguiva la vita quotidiana di un gruppo di specializzandi, medici, infermieri e personale ospedaliero. Il cast originale comprendeva Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes, Ken Jenkins, John C. McGinley e Neil Flynn.

La serie è diventata un cult grazie alle sue sequenze di sogni ad occhi aperti del protagonista J.D. (interpretato da Braff), che fungeva anche da narratore, e per il suo mix di commedia e dramma. Scrubs è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica per tutta la sua durata e ha ricevuto 17 nomination agli Emmy.

Scrubs: Zach Braff e Donald Faison in una scena dell'episodio Our Mysteries

Dopo Scrubs, Bill Lawrence ha creato e co-creato altri progetti di successo, tra cui Cougar Town (che ha avuto sei stagioni) e l'acclamato Ted Lasso. In una recente intervista con Variety, Lawrence ha scherzato sul fatto che la discussione sul futuro di Ted Lasso fosse, in qualche modo, legata all'idea di un reboot di Scrubs.

"La cosa migliore delle domande sul futuro di Ted Lasso è che ha sostituito, per un momento, la domanda su se Scrubs sarebbe stato rebootato o meno", ha dichiarato Lawrence. "Il motivo per cui ho detto accidentalmente 'sì' al reboot di Scrubs è che volevo smettere di parlare di Ted Lasso".