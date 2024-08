Scrubs, il creatore: "Realizzeremo sicuramente un reboot della serie"

Il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, è pronto a scendere di nuovo in campo per un reboot della serie di successo.

Il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, ha espresso la sua opinione su un potenziale reboot - e sembra che le cose potrebbero muoversi al più presto.

"Sono davvero sincero al riguardo. Lo faremo sicuramente, solo perché ci siamo divertiti tutti insieme", ha detto Lawrence quando LADBible gli ha chiesto se un reboot di Scrubs potrebbe essere realizzato.

Pur rimanendo cauto - indicando che "non c'è ancora una grande spinta" - Lawrence rimane aperto alla possibilità di un ritorno a quel mondo e ha persino delle idee su cosa potrebbe accadere in seguito.

Scrubs: la foto della reunion delle star condivisa da Christa Miller alimenta le speranze dei fan

Le parole del creatore di Scrubs

"Sono aperto alla possibilità di farlo, e non voglio farlo come film, ma sono sicuramente aperto a fare un altro paio di anni di quello show", ha detto Lawrence.

Il cast di Scrubs in una foto promozionale dell'ottava stagione.

E ha continuato: "Sarebbe divertente non solo vedere dove sono finiti i personaggi che amavo, ma anche vedere com'è un giovane medico oggi".

Lawrence, che è stato anche co-creatore di serie come Ted Lasso e Shrinking, ha anche un'idea di quando potrebbe partire il reboot di Scrubs. "Ne abbiamo parlato molto e credo che nei prossimi sei mesi capiremo cosa vogliamo fare".

Scrubs: Donald Faison e Zach Braff nell'episodio Our Role Models

La sitcom medica Scrubs è andata in onda per nove stagioni e vedeva come protagonista Zach Braff nel ruolo di JD, un medico del fittizio Sacred Heart Hospital. Nel cast c'erano anche Sarah Chalke nel ruolo dell'interesse amoroso di JD, Elliot, Donald Faison nel ruolo del migliore amico di JD, Turk, e John C. McGinley nel ruolo dell'irascibile mentore di JD, il dottor Cox.

Da tempo si vocifera di un ritorno di Scrubs: nel 2022 Zach Braff ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "tutti noi vogliamo farlo in qualche modo, che sia un film, una serie limitata o altro". Inoltre, il co-protagonista Donald Faison ha dichiarato alla NBC che "siamo sulla buona strada per farlo", aggiungendo che "succederà". Ne sapremo di più prossimamente.