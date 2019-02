Ted di Scrubs ha un tumore al cervello: il dramma di Sam Lloyd

Francesco Bellu

Sam Lloyd, noto soprattutto per il ruolo di Ted Buckland di Scrubs ha un tumore al cervello. La malattia gli è stata diagnosticata poche settimane fa e, a quanto trapela dalle poche notizie disponibili, pare sia in fase piuttosto avanzata e purtroppo non operabile. L'attore, che ha 55 anni, solo alcuni giorni fa aveva annunciato di essere diventato padre per la prima volta. Sua moglie aveva partorito una bambina a cui è stato dato il nome di Vanessa.

Dopo la triste notizia, il produttore di Scrubs, Tom Hobert, e sua moglie hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe per per permettere a Sam Lloyd di pagarsi le spese mediche e avere anche qualche aiuto per la figlia appena nata. Secondo quanto riportato dal sito di crowfunding, Lloyd ha avuto un 2018 difficile per via dello stato di salute di sua madre che lo ha costretto a viaggiare spesso nel Vermont. Una situazione stressante che lo ha portato ad avere dei mal di testa sempre più frequenti e dolorosi che lo hanno spinto a fare degli accertamenti. La diagnosi però è stata brutale: un cancro. L'attore è stato perciò ricoverato d'urgenza e operato, ma il carcinoma non è rimovibile e quel che è peggio si sta espandendo in velocità.

Nel frattempo tutta la crew dello show della NBC, dal creatore Bill Lawrence agli attori come Zach Braff e Kate Micucci, hanno twittato il loro sostegno a Lloyd, incoraggiando tutti quanti a fare donazioni per lui. "Tragiche notizie dal nostro amato Sam (aka, Ted the Lawyer). Naturalmente è una cosa che mi riguarda da vicino. Per favore, dategli tutto il vostro affetto". Così scrive Braff, mentre Micucci rilancia: "Il mio amico Sam sta combattendo il cancro. Ha interpretato Ted su Scrubs. È una persona incredibile ed è diventato da poco papà. Per favore, fate una donazione se potete".

Tragic news from our beloved Sam (aka, Ted the Lawyer). I will of course be getting involved. Please send him your love. https://t.co/ivcKvmbi3K — Zach Braff (@zachbraff) 5 febbraio 2019

My pal Sam is fighting cancer. He played Ted on SCRUBS. He's an incredible person and a new dad. Please donate if you can. ❤️https://t.co/9t49RKLaPn — Kate Micucci (@katemicucci) 5 febbraio 2019