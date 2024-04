Scrubs: la foto della reunion delle star condivisa da Christa Miller alimenta le speranze dei fan

Un pizza party improvvisato ha regalato ai fan di serie Scrubs la foto di una reunion della serie che, come rivelano i commenti pubblicati sotto il post, ha alimentato le speranze dei fan che sperano di rivedere i protagonisti insieme sugli schermi.

Da tempo si parla da tempo della possibilità di realizzare un film che prosegua la storia di J.D., Turk e del Dottor Cox, tuttavia, per ora, non c'è ancora nulla di concreto.

La foto delle star di Scrubs

Christa Miller, che aveva il ruolo di Jordan Sullivan in Scrubs, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appaiono anche Zach Braff, John C. Ginley e Sarah Chalke, oltre alla conduttrice Amanda Kloots.

I fan dello show si sono entusiasmati per l'opportunità di rivedere insieme J.D., Elliot e Perry e in tanti hanno chiesto agli attori di impegnarsi per riportare la storia sugli schermi televisivi con un revival o un film che prosegua quanto raccontato nel progetto creato da Bill Lawrence.

Le dichiarazioni del creatore della serie

Bill Lawrence, ideatore della serie, parlando della possibilità di realizzare un revival o un film di Scrubs, un anno fa aveva dichiarato: "Nel migliore dei modi, il cast dello show e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando. E la ragione principale per fare qualcosa del genere non è il lavoro, ma perché ci piace davvero stare assieme" .

Lo sceneggiatore, ribadendo che tutti i membri del cast amano ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme, aveva aggiunto perché pensa accadrà: "Credo sia inevitabile che accada. Anche perché scherziamo sempre dicendo che la prima volta in cui non ci sentiremo per almeno sei mesi, faremo una reunion di Scrubs".