Scream VI: quante versioni di Ghostface appariranno nel film?

Cresce l'attesa dei fan verso Scream VI, nuovo capitolo del celebre franchise horror ideato da Wes Craven. In rete è stata diffusa una sinossi ufficiale che lascia presagire l'arrivo di ben tre versioni differenti di Ghostface, il celebre killer mascherato che semina panico e uccisioni lungo il suo cammino.

"Quando i sopravvissuti del recente attacco a Woosboro decidono di viaggiare a New York per frequentare il college, Tara, la nostra ultima ragazza, inizia ad avere dei crolli emotivi dovuti ai fantasmi dei killer del passato. Nel frattempo Sam, suo fratello, cerca di manipolarla facendole credere di essere Ghostface. Ma quando il loro piano va in rovina, tre nuovi killer mascherati appaiono sulla scena lasciando aperta una domanda: chi riuscirà a sopravvivere e chi sarà la vittima finale?".

Scream: 25 anni dopo rimane l'ultima grande icona del cinema horror

In Scream VI vedremo fare ritorno il personaggio interpretato Hayden Panettiere, presente anche nel poco apprezzato Scream 4, l'ultimo film diretto da Wes Craven prima della prematura scomparsa.

Diretto anche questa volta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream VI ha una data d'uscita fissata al 9 marzo 2023 nelle sale italiane; nel cast c'è anche Samara Weaving, che i due registi avevano già diretto in Finché morte non ci separi e ovviamente Jenna Ortega, ormai passata alla ribalta con la serie Netflix Mercoledì, il cui personaggio è apparso già in Scream V.