Scream: stasera su Italia 1 il cult horror diretto da Wes Craven

Scream è il film scelto da Mediaset - in onda stasera su Italia 1 alle 21:20 - per far compagnia al pubblico in questo secondo appuntamento settimanale dedicato all'orrore. Vero e proprio cult del genere, il film, diretto da Wes Craven nel 1996, ha dato vita a un franchise composto in totale da 5 lungometraggi (l'ultimo in uscita nel 2022) e una serie tv.

Una scena di Scream

La cittadina di Woodsboro è sconvolta da una serie di omicidi. Giovani studenti cadono vittime di un misterioso killer cinefilo che dimostra una prodigiosa cultura horror e indossa una maschera bianca ispirata al celebre Urlo di Munch. Sidney Prescott (Neve Campbell), la cui madre è stata assassinata un anno prima, probabilmente dalla stessa persona, si ritroverà ad essere, insieme ai suoi amici, il bersaglio principale dell'omicida mascherato.

Con un cast che vede impegnati, oltre a Neve Campbell, anche David Arquette, Courteney Cox, Drew Barrymore, Skeet Ulrich e Rose McGowan, Scream non sarà il solo film horror a tenerci compagnia stasera.

Sempre su Italia 1, ma in seconda serata, andrà in onda anche il suo diretto sequel, Scream 2, girato appena un anno dopo sempre da Wes Craven, che fa tornare in scena molti dei vecchi protagonisti.

La storia ci riporta nella vita di Sydney che, dopo la precedente esperienza, si è trasferita in un college del Midwest. Alla prima del film "Stab", però, ispirato proprio ai fatti del primo Scream, qualcuno pensa di imitare l'assassino sullo schermo, e per Sydney rincomiciano gli incubi...