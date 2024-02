Scream, Skeet Ulrich:'Melissa Barrera sarebbe dovuta apparire in tre film'

La saga di Scream ha dovuto dire addio alle due protagoniste principali dell'horror Melissa Barrera e Jenna Ortega, così come del regista Christopher Landon, inizialmente coinvolto nel progetto. La produzione sta cercando una soluzione ma nel frattempo uno dei volti storici del franchise, Skeet Ulrich, interprete di Billy Loomis, ha svelato quali fossero i piani iniziali per Scream 7.

Scream: Skeet Ulrich e Matthew Lillard

Billy Loomis, il personaggio di Ulrich, apparve già nel primo capitolo del 1996, e fu uno dei primi assassini ad indossare la maschera di Ghostface. Nonostante fosse stato eliminato il duo di registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett l'hanno riportato nel franchise nel 2022.

Il futuro della protagonista

Billy appare nei film rivolgendosi a sua figlia Sam (Melissa Barrera) dall'aldilà attraverso delle allucinazioni. Sam ha lottato con il proprio passato e gli spettatori si sono sempre chiesti se avrebbe ceduto ad un certo punto al lato oscuro. Skeet Ulrich ha raccontato che inizialmente il personaggio avrebbe dovuto apparire in tre film accettando il passato del padre.

"Speravo esattamente questo, ed è più o meno l'idea che è mi è stata presentata un paio d'anni fa. Che fosse un arco di tre film, con questo in mente. Ora, non ho mai visto nessuna delle bozze del settimo film o qualcosa del genere... E non so, voglio dire, è possibile che non includesse nulla di tutto ciò. Ma sì, questa era la mia speranza, che se doveva significare qualcosa, avrebbe avuto un impatto diretto sulla trama" ha spiegato l'attore.

I primi quattro capitoli di Scream seguono le vicende di Sidney Prescott (Neve Campbell) mentre la saga dal 2022 ha avuto per protagoniste le sorelle Sam e Tara Carpenter (Jenna Ortega). Ora che le due attrici protagoniste sono uscite dal progetto i fan attendono notizie sulle scelte che verranno fatte per ovviare alle loro assenze.