Scream: il motion poster del nuovo film della saga horror

Scream tornerà nelle sale il 14 gennaio e online è stato condiviso un nuovo motion poster che ritrae il volto dei vari protagonisti, mostrandone il riflesso sulla lama dell'arma del letale killer.

Il progetto riporterà sul grande schermo la saga horror degli anni '90, mostrando nuovi terribili eventi ambientati nella città di Woodsboro, dove una persona che usa la maschera di Ghostface entra in azione.

Il nuovo Scream è diretto dai registi Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett ed è prodotto da Chad Villella del gruppo di cineasti Radio Silence. La sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Nel cast dell'atteso progetto ci sono le new entry Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison. I fan attendo in particolare il film per il ritorno dei protagonisti dei capitoli precedenti; Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, mentre David Arquette e Courteney Cox saranno ancora l'Agente Dewey Riley e la giornalista Gale Weathers. Tra gli interpreti anche Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, e Marley Shelton che riprenderà il suo personaggio di Scream 4, l'Agente Judy Hicks.