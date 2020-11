Scream: Kevin Williamson conferma il titolo del prossimo capitolo della saga

Scream sarà il titolo ufficiale del reboot di cui si sono concluse le riprese e a rivelarlo è stato Kevin Williamson che ha condiviso online delle foto e dei video dal set.

Il prossimo capitolo del franchise sembra quindi voler rappresentare sotto ogni aspetto un nuovo inizio per la storia iniziata sul grande schermo nel 1996.

Kevin Williamson, parlando del nuovo film della saga, ha recentemente dichiarato: "Ciò che amo del nuovo Scream è che ha un nuovo approccio. Si tratta di un meraviglioso lungometraggio originale, ma ha inoltre un fattore nostalgia che lo percorre. Per me quello era l'insieme perfetto per realizzare il prossimo Scream. Ed è l'aspetto che mi eccitava maggiormente. Sono rimasto sorpreso dai registi ed ero realmente nervoso perché nessuno è Wes Craven. Ero realmente esitante anche solo a saltare a bordo e farne parte, e sono felice di averlo fatto perché penso che renderà orgoglioso Wes".

Williamson su Twitter ha invece scritto: "Quasi 25 anni fa, quando ho scritto Scream e Wes Craven l'ha portato in vita non avrei potuto immaginare l'impatto duraturo che avrebbe avuto su di voi, fan. Sono eccitato all'idea che ritorniate a Woodsboro e vi spaventiate realmente di nuovo. Credo che Wes sarebbe così orgoglioso del film che Matt e Tyler stanno realizzando. Sono elettrizzato nel riunirmi con Neve, Courteney, David e Marley, e poter lavorare insieme a un nuovo team e un incredibile cast di esordienti che hanno unito le forze per continuare il lascito di Wes con l'imminente rilancio del franchise a cui tengo così tanto. Ci si rivede nei cinema nel gennaio 2022".

Come i precedenti capitoli, anche Scream 5 è stato girato a Wilmington, North Carolina. L'uscita dell'horror prodotto da Spyglass Media e Paramount Pictures è fissata per il 14 gennaio 2022.

Il film vedrà il ritorno delle star Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell che riprenderanno i loro ruoli nel franchise insieme alle new entry Marley Shelton, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

I dettagli del plot, finora piuttosto scarsi, parlano di una donna che fa ritorno nella sua città natale per cercare di individuare il colpevole di una serie di orribili crimini.