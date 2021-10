Scream: le foto svelano i protagonisti del quinto capitolo della saga

La saga di Scream tornerà nelle sale il 14 gennaio 2022 con il quinto capitolo, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e le nuove foto ufficiali mostrano i protagonisti del film.

Negli scatti appaiono i giovani protagonisti e Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, di nuovo alle prese con Ghostface dopo i precedenti capitoli della storia.

Scream: una foto di Neve Campbell e Courtney Cox

Nel film Scream ritorneranno infatti in scena Sidney Prescott, la giornalista Gale Weathers e l'agente Dewey Riley, alle prese con un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface e inizia a uccidere dei teenager per far riemergere dei segreti legati al passato di Woodsboro.

I personaggi di Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette saranno una presenza importante nel film, come confermato da Gillett, spiegando che i tre attori sono stati disposti a tornare dopo aver letto la sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick.

Scream: una foto di Ghostface

Neve Campbell ha ammesso: "L'idea di realizzare questi film senza Wes Craven per me era complicata, gli volevo davvero bene. Ma Matt e Tyler mi hanno scritto una lettera in cui parlavano del loro grandioso rispetto e l'apprezzamento nei confronti di Wes Craven e in cui parlavano del fatto che il vero motivo per cui erano dei registi era grazie a questi film e a Wes, e questo significava molto per me".

Scream: David Arquette nel ruolo di Dewey Riley

Arquette, invece, è stato rassicurato dalla presenza di Kevin Williamson nel team dei produttori esecutivi dopo essere stato sceneggiatore del film che ha dato il via alla saga e di due sequel.

Nel cast del progetto ci sono inoltre Marley Shelton, interprete dello sceriffo Judy Hicks, e dai nuovi arrivi nel cast Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, Jack Quaid, e Melissa Barrera.

L'interprete di Sam ha dichiarato: "Ero un'immensa fan dei film horror quando ero giovane. Ero ossessionata con gli horror ed ero una grandissima fan di Neve e Courteney. Stavo cercando di essere professionale e mi sembrava un sogno. Neve Campbell è l'intero franchise ed ero davvero onorata nell'arrivare sul set e poter condividere lo schermo con lei".

Scream: Melissa Barrera nella parte di Sam

Melissa ha inoltre rivelato di essere diventata grande amico di Quaid che ha risposto a ogni sua domanda sulla saga di Scream perché è da sempre un grande fan dei film.

I membri del cast, invece, non hanno saputo tutti i dettagli dello script nelle prime fasi delle riprese perché i registi volevano mantenere il segreto il più a lungo possibile.

Scream: Kyle Gallner nel ruolo di Vince

Scream: una foto dal set

Scream: enna Ortega nel ruolo di Tara

Scream: Marley Shelton nel ruolo dello sceriffo Judy Hicks

Scream: Jack Quaid e Melissa Barrera nei ruoli di Richie e Sam

Scream: Jasmin Savoy Brown nella parte di Mindy

Scream: Dylan Minnette nel ruolo di Wes

Scream: Mikey Madison nella parte di Amber

Scream: Mason Gooding nel ruolo di Chad