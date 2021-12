Scream: in arrivo il fan event, David Arquette protagonista di un Q&A virtuale

Uno speciale fan event virtuale per il pubblico americano dedicato a Scream con l'intervento della star David Arquette, in attesa dell'uscita nei cinema italiani prevista per il 13 gennaio.

Il nuovo Scream sarà al centro di uno speciale fan event che si terrà a gennaio e prevede un live streaming di domande e risposte con la star David Arquette.

Scream: David Arquette nel ruolo di Dewey Riley

Il pubblico freme per l'arrivo del nuovo Scream, quinto capitolo della popolare saga horror slasher inaugurata nel 1996. Il film vedrà ancora una volta il ritorno del serial killer Ghostface e della famosa maschera, insieme a personaggi del franchise di Scream come Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courtney Cox) e Dewey Riley (David Arquette). La storia riprenderà dopo gli eventi di Scream 4, con un nuovo killer che ha preso di mira un gruppo di adolescenti collegati al mortale passato di Woodsboro.

Dopo la scomparsa del regista Wes Craven, al timone di comando del nuovo Scream vi sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, il duo che ha diretto Ready or Not, oltre allo storico sceneggiatore Kevin Williamson. I biglietti per l'evento speciale sono già in vendita, come indica il tweet seguente:

Nel cast di Scream figurano i nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Scream è atteso nei cinema italiani a partire dal 13 gennaio.