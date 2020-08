Scream, Drew Barrymore: "Ho lottato per far morire subito il mio personaggio"

Drew Barrymore ha confessato di aver lottato con Wes Craven per far morire subito il suo personaggio nell'horror di culto Scream.

Drew Barrymore ha confessato di aver lottato per far morire prima possibile il suo personaggio nell'horror di culto Scream perché non voleva che la sua presenza sullo schermo fosse simile a quella delle star negli altri horror.

Drew Barrymore nella celebre sequenza iniziale di Scream

L'attrice ha ricordato la sua partecipazione a Scream durante un'apparizione nello show First We Feast's Hot Ones, svelando alcuni retroscena:

"Nel genere horror, la cosa che mi ha sempre infastidito è sapete fin dal principio che il personaggio principale sarebbe sopravvissuto fino alla fine. Quello che volevo era uscire dalla comfort zone".

Drew Barrymore in Scream (1996)

Così, invece di interpretare la protagonista Sidney Prescott, Drew Barrymore ha discusso a lungo con Wes Craven per convincerlo ad affidarle il ruolo di Casey Backer, personaggio che muore nel primo quarto d'ora di Scream.

"Ho chiesto di interpretare Casey Becker per poter infrangere le regole del genere nel film" ha svelato la Barrymore.

In precedenza, Drew Barrymore aveva specificato i motivi che l'avevano spinta a interpretare Casey Backer in un'intervista a Entertainment Weekly in cui aveva rivelato di essere stata sul set solo cinque giorni:

"Ho letto la sceneggiatura in una notte a casa mia e mi sono detta, 'Oh mio Dio, non c'è mai stato qualcosa del genere da tanto tempo. Adoro il fatto che il film sia ironico, ma al tempo stesso spaventoso e che contenga questo gioco in cui descrive il genere e al tempo stesso lo riscrive. Sono impazzita."

Dopo anni di attesa, al momento è in preparazione un quinto capitolo della saga di Scream.