Scream: David Arquette svela perché girare durante la pandemia ha avuto delle conseguenze positive

Le riprese di Scream si sono svolte con qualche ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto e David Arquette ha svelato come si è lavorato sul set per rispettare tutte le norme e le linee guida per evitare contagi da COVID-19.

L'attore è ritornato nel mondo del franchise horror creata da Wes Craven e ha svelato che i limiti imposti hanno in realtà creato delle nuove opportunità inaspettate.

David Arquette, intervistato da RadioTimes, ha infatti svelato parlando di Scream: "Devi fare le prove indossando la mascherina protettiva, poi te la togli ed è il momento di girare la tua scena, ma è la prima volta che la si interpreta faccia a faccia".

L'attore ha quindi sottolineato: "Si tratta di una situazione che ti dà questo ulteriore strato all'insegna della scoperta quando giri una scena con qualcuno e ne vedi il volto per la prima volta. Ci sono certe cose che sono davvero interessanti e altre, ovviamente, che causano dei problemi".

Arquette ha parlato anche del lavoro compiuto dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett: "Sono incredibili. L'hanno girato durante la pandemia, quindi la metà delle volte sto solo guardando i loro occhi, ma sono grandiosi. Si erano ispirati a Wes Craven e sono filmmaker in parte grazie a lui, era uno dei loro eroi ed è grandioso vedere queste persone lavorare al film".

Scream debutterà sul grande schermo negli Stati Uniti il 14 gennaio 2022. Il film vedrà il ritorno delle star Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell che riprenderanno i loro ruoli nel franchise insieme alle new entry Marley Shelton, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

I dettagli del plot, finora piuttosto scarsi, parlano di una donna che fa ritorno nella sua città natale per cercare di individuare il colpevole di una serie di orribili crimini.