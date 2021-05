Scream, Courteney Cox: "Lancerà un nuovo franchise, non è un reboot, remake o sequel"

La star di Scream, Courteney Cox, torna a parlare del nuovo film in arrivo, il quinto, rilasciando dichiarazioni che avrebbero fatto drizzare le orecchie ai fan. Secondo l'attrice, il nuovo film "lancerà un nuovo franchise, non sarà un reboot, remake o sequel".

Courteney Cox e David Arquette insieme in una scena di Scream 4

Ecco le sue dichiarazioni riportate da Movieweb.com: "Questo è il quinto... non è Scream 5, però. Questo è Scream. I registi sono incredibili, lo stanno realizzando assolutamente... è un nuovo franchise... è contemporaneo. È spaventoso. È solo un nuovo Scream. Non è un reboot, non è un remake, è solo un nuovo inizio. Penso che sarà fantastico."

Le dichiarazioni di Courteney Cox non fanno che accrescere l'hype intorno al nuovo Scream. Tale è la segretezza intorno alla lavorazione di Scream che i registi hanno girato versioni diverse del film per evitare spoiler..

Scream, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e scritto da James Vanderbilt e Guy Busick, farà davvero progredire il franchise horror prendendo ispirazione da uscite contemporanee come Scappa - Get Out di Jordan Peele. "Abbiamo parlato molto del lavoro di Jordan Peele, perché quello che sta facendo è la cosa più vicina a ciò che speriamo di fare e che amiamo in termini di tono", ha dichiarato Bettinelli-Olpin parlando dell'approccio al progetto.

Al momento, tutto ciò che sappiamo è che al centro della storia ci sarà "una donna che torna nella sua città natale per cercare di scoprire chi ha commesso una serie di crimini feroci".

Il nuovo Scream è stato girato a Wilmington, North Carolina. David Arquette è stato il primo attore della serie originale a firmare per il quinto film, insieme a Courteney Cox. Confermato anche il ritorno della protagonista Neve Campbell, che ha accettato di riprendere il ruolo di Sidney Prescott. Accanto ai veterani del franchise, tra cui Marley Shelton di Scream 4, le nuove protagoniste del film saranno Melissa Barrera e Jenna Ortega. A loro si unisce un ensemble che include Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison, Jack Quaid, Mason Gooding e Dylan Minnette.

Scream uscirà il 14 gennaio 2022.