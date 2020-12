Scream: i copioni falsi per mantenere segreto il finale del nuovo film

Non c'è alcun dubbio sul fatto che il nuovo Scream, quinto film della saga, sia uno dei progetti horror più attesi degli ultimi anni. Dopo aver fornito qualche indizio sulla produzione del nuovo episodio del franchise creato da Wes Craven e Kevin Williamson, il produttore William Sherak ha rivelato che, per mantenere assoluto riserbo sul vero finale del film, agli attori sono stati forniti copioni falsi. Quindi, alcuni membri del cast non hanno davvero la più pallida idea di chi si celi sotto la maschera di Ghostface.

Drew Barrymore nella celebre sequenza iniziale di Scream

In una recente intervista concessa a Cinema Blend, William Sherak ha ammesso che questa decisione - presa insieme a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i due registi del progetto - ha avuto l'obiettivo di rendere la lavorazione di Scream ben più divertente del normale e di mantenere assoluto riserbo sul finale del film. Sherak ha dichiarato: "Io credo che ci siano due cose che ognuno di noi deve ricordare. La prima è che lì in giro ci sono diversi copioni e pochi attori del cast hanno in mano la versione corretta. Quindi, in pochi sanno davvero quale sia il copione giusto e quello sbagliato. In un certo senso, stiamo giocando con tutti. Poi, il fascino di ogni episodio di Scream consiste nel fatto che tutti, fino a prova contraria, sono potenzialmente colpevoli. L'obiettivo è quello di tenere gli attori sul filo del rasoio e divertirci quanto più possibile". Questa tecnica è una delle più intelligenti tra le mani di produttori che si occupano di progetti altamente attesi e basati su un gran numero di twist narrativi e di colpi di scena. Ad esempio, lo stesso metodo è stato utilizzato durante la lavorazione back-to-back di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Come riportato da Comingsoon.net, il primo attore del franchise originale ad aver firmato per prendere parte a Scream 5 è stato David Arquette, seguito a ruota da Courteney Cox e da Neve Campbell, che tornerà nei panni della celebre Sidney Prescott. I nuovi membri del cast, invece, includono i nomi di Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Dylan Minnette. I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti. Ciò che è certo è che il film racconterà la storia di una donna che torna nella sua città natale per indagare su una serie di delitti seriali.

Il progetto uscirà al cinema il 14 gennaio 2022 e sarà co-diretto dai registi di Finché morte non ci separi a partire da una sceneggiatura firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson si occuperà della produzione esecutiva. Scream - il primo film della saga - è stato distribuito nel 1996 e ha rigenerato il genere horror, sancendosi come lo slasher con il maggiore incasso di tutti i tempi fino all'uscita di Halloween di David Gordon Green. Il successo di Scream ha dato avvio ad un franchise composto da quattro episodi che hanno ottenuto incassi discreti e recensioni contrastanti. Al momento, quello di Scream è il maggiore franchise horror a cui Spyglass sta lavorando insieme al reboot di Hellraiser, affidato alla penna di David S. Goyer.